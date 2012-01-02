-İMKB'de devir teslim İSTANBUL (A.A) - 02.01.2012 - Eski İMKB Başkanı Hüseyin Erkan, İMKB Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin, ''Gözüm arkada kalmadan bu emaneti devrediyorum'' dedi. Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile İMKB Başkanlığına atanan İbrahim Turhan, İMKB'de gerçekleştirilen törenle görevi Hüseyin Erkan'dan devraldı. Erkan, törende yaptığı konuşmada, 4 yıllık başkanlık döneminde İMKB'de birçok alanda çalışma yaptıklarını dile getirerek, İMKB ve sermaye piyasalarının, Türkiye ekonomisinin ve Türkiye'nin geleceğinin inşa edileceği bir yapıda önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti. 4 yıl içinde dünyada çeşitli değişiklikler yaşandığına, sermaye piyasalarında farklı uygulamalar gözlendiğine değinen Erkan, şunları söyledi: ''Türkiye olarak bir menkul kıymetler borsamız var, bir türev borsamız var. Hepsi düzenlidir, hepsi düzenleyici otoritenin denetimi altındadır, hepsi belli kurallarla çalışırlar. Türkiye'de aracı kurumlara emirlerin içleştirilmesi ya da eşleştirilmesi konusunda herhangi bir yetki yoktur. Borsada işlem gören şirketlerin hisse senetleri Borsada alınıp satılır. Bu tip düzenlemelerin faydasını görüyoruz. Avrupa'da ve Amerika'da bunun dışında düzenlemeler oldu ve oradaki kargaşayı da görüyoruz. Dolayısıyla, aslında Türkiye'deki yapılanma, çok düzgün bir yapılanma. Türkiye sermaye piyasası, zamanında çok iyi düşünülmüş, kuralları güzel konulmuş. Etkin işleyen, fiyat oluşumu açısından çok iyi işleyen bir piyasaya sahibiz. Dolayısıyla biz kendi piyasamızdaki kurallara baktığımızda görüyoruz ki Avrupa'da, Amerika'da bu kurallar tekrar gözden geçiriliyor, hatta uyguladığımız bazı kurallar, Avrupa'da ve Amerika'da yürürlüğe girecek durumda. Günlük fiyat limitleri gibi konular, şu anda gündemde olan mevzular.'' Erkan, görevi devralan İbrahim Turhan'a çok iyi yetişmiş personel ve iyi bir ekipleri bulunduğunu söylediğini ifade ederek, ''Gözüm arkada kalmadan bu emaneti devrediyorum'' dedi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vedat Akgiray da konuşmasında, ''İkisi de çok sevdiğim, saydığım insanlar. Yani bir şeker gidiyor, bir şeker geliyor. Düzgün bir insan görevi devrediyor. Eminim ki sermaye piyasalarından uzaklaşmayacak. Genç bir arkadaşımız görevi devralıyor. Herkesin içi rahat olsun. Hayırlı olsun'' dedi. Bu arada, Hüseyin Erkan, konuşmasının ardından salondakiler tarafından alkışlandı.