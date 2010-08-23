-İMKB'DE, 30 AĞUSTOS'TA İŞLEM YAPILMAYACAK İSTANBUL (A.A) - 23.08.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) 30 Ağustos 2010 tarihinde işlem yapılmayacak. İMKB'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında şunlar kaydedildi: ''Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı ve Repo Ters Repo Pazarı'nda 30 Ağustos 2010 tarihinin resmi tatil olması nedeniyle işlem ve takas yapılmayacaktır. Hisse Senetleri Piyasası'nda 30 Ağustos 2010 tarihinde işlem yapılmayacak. 26 Ağustos 2010 tarihinde yapılacak işlemlerin takası 3l Ağustos 2010 tarihinde, 27 Ağustos 2010 tarihinde yapılacak işlemlerin takası ise 1 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilecektir. İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı'nda 30 Ağustos 2010 tarihinin resmi tatil olması nedeniyle işlem ve takas yapılmayacaktır.''