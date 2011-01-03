-İMKB'DE 25. YIL ÇAN TÖRENİYLE KUTLANDI İSTANBUL (A.A) - 03.01.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının (İMKB) ilk işleme başlamasının 25. yılı nedeniyle çan töreni düzenlendi. İMKB Başkanı Hüseyin Erkan, İMKB seans salonunda bulunan gongu, eski başkanlarla birlikte çaldı. Erkan, törende yaptığı konuşmada, 3 Ocak 1986'da ilk işleme başlandığını anımsatarak, İMKB'nin 25 yılda dünyanın her yanından kolaylıkla işlem yapılabilecek bir borsa haline geldiğini belirtti. İMKB'nin kurucu başkanı Muharrem Karslı da, törende yaptığı konuşmada bir anısını anlattı. Borsayı kurduklarında seansın başlaması için bir çana ihtiyaçları olduğunu dile getiren Karslı, kendilerinin eski Borsadan çanı istediklerini, onların vermeye gönüllü olmadıklarını görünce de oraya inceleme bahanesiyle bir adamlarını göndererek çanı ''çaldırdığını'' kaydetti. Törende, İMKB eski başkanlarından merhum Tuncay Artun da alkışlarla anıldı.