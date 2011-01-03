T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İMKB'DE 25. YIL ÇAN TÖRENİYLE KUTLANDI İSTANBUL (A.A)

03 Ocak 2011 12:13

-İMKB'DE 25. YIL ÇAN TÖRENİYLE KUTLANDI İSTANBUL (A.A) - 03.01.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının (İMKB) ilk işleme başlamasının 25. yılı nedeniyle çan töreni düzenlendi. İMKB Başkanı Hüseyin Erkan, İMKB seans salonunda bulunan gongu, eski başkanlarla birlikte çaldı. Erkan, törende yaptığı konuşmada, 3 Ocak 1986'da ilk işleme başlandığını anımsatarak, İMKB'nin 25 yılda dünyanın her yanından kolaylıkla işlem yapılabilecek bir borsa haline geldiğini belirtti. İMKB'nin kurucu başkanı Muharrem Karslı da, törende yaptığı konuşmada bir anısını anlattı.  Borsayı kurduklarında seansın başlaması için bir çana ihtiyaçları olduğunu dile getiren Karslı, kendilerinin eski Borsadan çanı istediklerini, onların vermeye gönüllü olmadıklarını görünce de oraya inceleme bahanesiyle bir adamlarını göndererek çanı ''çaldırdığını'' kaydetti. Törende, İMKB eski başkanlarından merhum Tuncay Artun da alkışlarla anıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24