İMKB’de 23 Nisan’da işlem yapılmayacak

İMKB pazar ve piyasalarında, 23 Nisan Perşembe gününün tam gün resmi tatil olması nedeniyle yarın işlem yapılmayacak.



İMKB'den yapılan duyuruda, borsanın pazar ve piyasalarında 23 Nisan nedeniyle uygulanacak işlem ve takas esasları hakkında bilgi verildi.



Duyuruda, Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı ve Repo Ters Repo Pazarı'nda 23 Nisan Perşembe gününün resmi tatil olması nedeniyle işlem ve takas yapılmayacağı belirtilerek, Hisse Senetleri Piyasasında 23 Nisan tarihinde işlem yapılmayacağı, dün gerçekleştirilen işlemlerin takasının 24 Nisan Cuma günü, bugün gerçekleştirilen işlemlerin takasının ise 27 Nisan Pazartesi günü yapılacağı kaydedildi.



Duyuruda, İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı'nda da 23 Nisan tarihinin resmi tatil olması nedeniyle işlem ve takas yapılmayacağı ifade edildi.



