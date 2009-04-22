T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İMKB’de 23 Nisan’da işlem yapılmayacak

22 Nisan 2009 19:23

İMKB pazar ve piyasalarında, 23 Nisan Perşembe gününün tam gün resmi tatil olması nedeniyle yarın işlem yapılmayacak.

İMKB'den yapılan duyuruda, borsanın pazar ve piyasalarında 23 Nisan nedeniyle uygulanacak işlem ve takas esasları hakkında bilgi verildi.

Duyuruda, Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı ve Repo Ters Repo Pazarı'nda 23 Nisan Perşembe gününün resmi tatil olması nedeniyle işlem ve takas yapılmayacağı belirtilerek, Hisse Senetleri Piyasasında 23 Nisan tarihinde işlem yapılmayacağı, dün gerçekleştirilen işlemlerin takasının 24 Nisan Cuma günü, bugün gerçekleştirilen işlemlerin takasının ise 27 Nisan Pazartesi günü yapılacağı kaydedildi.

Duyuruda, İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı'nda da 23 Nisan tarihinin resmi tatil olması nedeniyle işlem ve takas yapılmayacağı ifade edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24