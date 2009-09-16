İMKB'de 2 gün işlem yok

IMKB'de resmi tatil nedeniyle 21-22 Eylül 2009 tarihlerinde işlem yapılmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan duyuruda, 21 ve 22 Eylül 2009 tarihlerinin tam gün resmi tatil olması nedeniyle Borsa pazar ve piyasalarında uygulanacak işlem ve takas esaslarına ilişkin düzenlemeye yer verildi.

Duyuruda, Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım ve Repo Ters Repo Pazarlarında 21 ve 22 Eylül 2009 tarihlerinde işlem ve takas yapılmayacağı, 23 Eylül 2009 tarihinde ise piyasa ve takas işlemlerinin normal saatleri içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Borsa dışında gerçekleştirilen işlemlerin Borsaya tescilinin, mevzuatla belirlenmiş esaslar çerçevesinde 25 Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirileceği ifade edilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

“Hisse Senetleri Piyasası'nda 21 ve 22 Eylül 2009 tarihlerinde seans yapılmayacaktır. 17 Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirilecek işlemlerin takası 23 Eylül 2009 tarihinde, 18 Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirilecek işlemlerin takası ise 24 Eylül 2009 tarihinde yapılacaktır. Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı'nda 21 ve 22 Eylül 2009 tarihlerinde işlem ve takas yapılmayacaktır. 23 Eylül 2009 tarihinde ise piyasa ve takas işlemleri normal saatleri içerisinde gerçekleştirilecektir.”







