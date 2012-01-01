-İMKB Başkanlığına atama ANKARA (A.A) - 01.01.2012 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanlığına Mustafa İbrahim Turhan'ın atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararında, ''Açık bulunan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına Dr. Mustafa İbrahim Turhan'ın atanması, 3/10/1983 tarihli ve 91 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6'ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür'' denildi. -İbrahim Turhan'ın özgeçmişi- Dr. İbrahim Turhan, 1968 yılında İzmir'de doğdu. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde 1987 yılında birincilikle tamamladı ve aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü birincilikle kazandı. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Uluslararası Bankacılık yüksek lisansını ''Kamu Kesimi Açıklarının Makroekonomik Sonuçları ve Türkiye'de Bankacılık Kesimi Üzerinde Etkileri'' konulu tez ile bankacılık doktorasını da ''Finansal Krizler ve Reel Sektör Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği'' konulu tez ile tamamlayan Turhan, bu dönemde aynı kurumda öğretim elemanı olarak görev yaptı. Turhan, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu tarafından desteklenen sosyal bilimler mega projesi çerçevesinde resmi olarak davet edildiği Cenevre Üniversitesi Institut Européen (IEUG) ve Loughborough Üniversitesi Banking Centre bünyesinde araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine başlayan Turhan, bu kurumda Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ile Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü başkanlığı yaptı. Yine aynı üniversitede Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Birçok süreli yayında finansal ekonomi ve ekonomi politik alanında yayınları bulunan ve kitap editörlüğü de yapan Turhan, bankacılık, finans ve finans teknolojileri alanında faaliyet gösteren süreli yayınlarda yazı işleri müdürü ve yayın yönetmeni olarak çalıştı. İbrahim Turhan 2004'e kadar Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1 Nisan 2004 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi üyeliğine, 7 Haziran 2006 tarihinde Para Politikası Kurulu üyeliğine seçilen Turhan, 8 Mayıs 2008 tarihinde Başkan (Guvernör) Yardımcısı olarak atandı. Kiel Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren Küresel Ekonomi Sempozyumu'nun Liderler Grubu ve Danışma Kurulu üyesi olan Turhan, ayrıca London School of Economics and Political Sciences (LSE) Avrupa Enstitüsü bünyesinde kurulan Çağdaş Türk Çalışmaları Kürsüsünde, TCMB adına danışma kurulu üyeliğini sürdürüyor.