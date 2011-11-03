-İMKB Yönetimi müşterek kararname ile atanacak İSTANBUL (A.A) - 03.11.2011 - Resmi Gazete'de yer alan Kararname uyarınca, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanı ve Yönetim Kurulunun 3 üyesi, Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakanın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanacak. Resmi Gazete'nin 2 Kasım 2011 tarihli mükerrer sayısında yer alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 3 Ekim 1983 tarihli ve 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. maddesinin başlığıyla birlikte değiştirildiği kaydedildi. Kararnamede, Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedeki değişikliğe ilişkin şu bilgi verildi: ''Menkul kıymetler borsalarında 1 başkan ve 6 üyeden oluşan 7 kişilik bir yönetim kurulu bulunur. Borsa Başkanı, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Borsa Başkanı ve Yönetim Kurulunun 3 üyesi, Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakanın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanır. Yönetim Kurulunun diğer 3 üyesi, menkul kıymetler borsalarının genel kurullarınca üyeleri arasından grup ayrımı yapılmaksızın seçilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir Başkan Vekili seçer. Borsa Yönetim Kurulu, Borsa Başkanı dahil en az 4 üyenin hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz, oyların eşitliği halinde Borsa Başkanının oyu doğrultusunda karar alınır. Borsa Başkanının görev süresi 4 yıl, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Borsa genel kurullarınca seçilen Yönetim Kurulu üyeliklerinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Borsa genel kurullarınca boşalma tarihinden itibaren 30 gün içinde boş üyelik için seçim yapılır. Bu süre zarfında görev yapmak üzere, Yönetim Kurulunca yeni üye seçilir. Borsa Başkanlığı ve müşterek kararname ile atanan Yönetim Kurulu üyeliklerinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, boşalma tarihinden itibaren 2 ay içinde Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakanın teklifi üzerine müşterek kararname ile atama yapılır. Borsa Genel Kurulunun süresi içinde toplanamaması veya genel kurullarca süresi içinde herhangi bir sebeple uygun nitelikte ve yeterli sayıda üye seçimi yapılmaması durumunda Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakan, söz konusu her bir boş üyelik için öngörülen nitelikleri taşıyan kişileri, genel kurullarca seçim yapılıncaya kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak re'sen atar.'' -''Başkan görevde bulunmadığında Başkan Vekili yerine getirecek''- Kararnamede, Borsa Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde sayılan genel şartlara ilave olarak, en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş, sermaye piyasaları, bankacılık, ekonomi, maliye veya işletme alanında veya bu alanlarla ilgili hukuk veya mühendislik dallarında en az 10 yıllık deneyim sahibi olmasının şart olduğu belirtildi. Borsa Başkanının herhangi bir nedenle görevde bulunmadığı hallerde bu Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuatla Borsa Başkanına verilmiş olan görev ve yetkilerin Borsa Başkan Vekili tarafından yerine getirileceği ifade edilen Kararnamede yer alan değişiklikte, devamla şöyle denildi: ''Borsa Başkanı, müşterek kararname ile atanan Yönetim Kurulu üyeleri ile bunların ikinci derece dahil ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları, borsanın görev ve yetki alanına giren konularda herhangi bir taahhüt işine giremez, ticaretle uğraşamaz, payları borsada işlem gören ortaklıklarda pay sahibi olamaz, borsada menkul kıymet alım-satım amacı ile dolaylı da olsa emir veremez. Borsa Başkanı ve müşterek kararname ile atanan Yönetim Kurulu üyeleri göreve başlamadan önce maliki oldukları, Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki, borsada işlem gören ortaklıklara veya bunların iştiraklerine ait her türlü hisselerini ya da menkul kıymetlerini, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları dışındakilere, görev sürelerinin başlamasından itibaren 30 gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır. Bu fıkrada belirtilen esaslara aykırı davranan Borsa Başkanı ve müşterek kararname ile atanan Yönetim Kurulu üyeleri görevlerinden çekilmiş sayılır.''