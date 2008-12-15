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Ekonomi

İMKB şirketleri net’te zayıf

İMKB’de İşlem Gören Şirketlerin Kurumsal Yönetim Araştırması yayımlandı. Araştırmaya göre; İMKB şirketlerinin net’te zayıf olduğu ortaya çıkt

15 Aralık 2008 02:00

Borsadaki hisselerin yüzde 70’i yabancıların elindeyken, şirketlerin yüzde 27’sinin internet sitesinde İngilizce bölüm bulunmadığı ortaya çıktı.

Güreli Yeminli Mali Müşavirlik’in iştiraki olan KRYS Kurumsal Risk Yönetim Servisleri ve Danışmanlık şirketinin hazırladığı, borsada işlem gören 318 şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum seviyelerinin ölçüldüğü, “İMKB’de İşlem Gören Şirketlerin Kurumsal Yönetim Araştırması 2008” yayımlandı.

Buna göre, 307 şirketten 230’u internetteki kurumsal bilgilerini güncelken, 77’sinin bilgisi güncel değil. Yüzde 4’ünün ise sitesi yok. KRYS Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sinan Güreli, “Kurumsal yönetim hissedarların gözünde olumlu bir imaj sağlamanın çok daha ötesinde, şirketlere içsel fayda sağlayan bir kavram” dedi.

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