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Ekonomi

İMKB, PAKİSTAN'A 1 MİLYON LİRA GÖNDERECEK İSTANBUL (A.A)

26 Ağustos 2010 21:22

-İMKB, PAKİSTAN'A 1 MİLYON LİRA GÖNDERECEK İSTANBUL (A.A) - 26.08.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Yönetim Kurulu toplantısında, Pakistan'daki sel felaketi mağdurları için bir milyon lira tutarında nakdi yardım yapma kararı aldı. İMKB açıklamasına göre Borsa, Pakistan'daki sel felaketi nedeniyle, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ulusal koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası kapsamında, iki binin üzerinde insanın yaşamını kaybettiği ve 20 milyon kişinin hayatının derinden etkilendiği dost ve kardeş ülke Pakistan'a bir milyon lira yardım gönderecek. İMKB ayrıca, Borsa üyesi banka ve aracı kuruluşlar ile İMKB personeline yönelik olarak yayımladığı genelgeler ile bu kampanyaya destek sağlanması için çağrıda bulundu.

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