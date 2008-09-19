İMKB krizden rekora uçtu

Krizi durdurmaya yetecek mi?

Dünya, Wall Street’e ‘endekslendi’

Borsada dört günlük kayıp 13,01’e yükseldi

Borsalara son günlerde hâkim olan kara bulutlar bugün bir anda dağıldı. ABD Hazinesi ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) mali sektörü kurtaracak yeni bir plan hazırladığı yönündeki haberler borsalara unutulmayacak bir gün yaşattı.Günü yüzde 12.89 artışla 36 bin 370 puandan noktaladı. Tarihinin en büyük yedinci yükselişini gerçekleştirdi. Ayrıca bugün, son 7.5 yılın en iyi günü oldu. Borsa en son 27 Nisan 2001 tarihinde yüzde 13.5 yükselmişti. Borsa dün günü 32.216 puandan kapatmıştı.Borsadaki yükselişte özellikle finans hisselerine gelen talep dikkat çekti. İş Bankacı C, Garanti Bankası, Akbank ve Yapı Kredi Bankası gibi hisselerdeki değer artışları yüzde 20'ye yaklaştı. Birçok banka hissesi günü tavan seviyelerden tamamladı.Yurtdışındaki gelişmelere paralel olarak geriledi. Gün sonunda yüzde 2.1 kayıpla 1.2450 YTL'ye indi. Euro ise 1.7900 YTL inişle günü kapattı.Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,2760 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 1,8350 YTL olmuştu.Dün günü yüzde 19,91’den kapatan gösterge faiz bugün itibariyle yüzde 19'un altına indi ve yüzde 18.95'e kadar geriledi.

Uluslararası borsalarda da karnaval havası yaşandı



Neredeyse tüm borsalarda çok hızlı hareketler yaşandı. İngiltere Borsası yüzde 9'a yaklaşan yükselişi ile rekor kırarken, Almanya yüzde 4.9, Fransa yüzde 6.7 değer kazandı.



ABD yönetiminin açıklayacağı önlemler paketi ABD borsalarını açılışta uçurdu. ABD borsaları da açılışta yüzde 4'ün üzerinde yükseldi. Dow Jones yüzde 4'e yakın değer kazanırlen, Nasdaq ve S&P 500'deki artış yüzde 4'ü de geçti.



Bankacılık hisseleri önderliğindeki ralli, ilk 10 dakika sonunda Dow Jones'u yüzde 3.6 artışla 11 bin 421, puana, S&P 500'ü de yüzde 4.2 artışla 1256 puana taşıdı.



ABD borsaları, yeni plan umutlarıyla dün gece son 6 yılın en büyük yükselişini yaptı. Gün içinde 10 bin 459 puana gerileyen Dow Jones günü yüzde 3.86 yükselişle 11 bin 19 puandan tamamladı. Nasdaq yüzde 4.78, S&P 500 de yüzde 4.33 yükseldi.



ABD'deki yükseliş en çok finans hisselerine yaradı. Günlerdir ağır darbeler alan banka hisseleri sonunda rahat bir nefes aldı. En çok yükselen ise yüzde 59 primle Wachovia Bank oldu. Wachovia, Morgan Stanley'le satınalma görüşmeleri yapıyor. Öte yandan Washington Mutual yüzde 49, UBS yüzde 24, Citigroup da yüzde 19 değer kazandı.



Yükselişin yeni hazırlanacak planla ilgili olduğunu kaydeden uzmanlar, şimdi piyasaların FED ve Hazine cephesinden bu yönde gelecek haberleri bekleyeceğini belirtiyor.



Henüz resmiyet kazanmayan ama görüşmelerin başladığı yönündeki haberlerin geldiği kurtarma planı, mali sektördeki batıkların yeni bir fona alınmasını öngörüyor. Yeni fonun ABD'ye maliyetinin 500 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.



ABD'deki bu yükseliş Asya'daki borsaları da uçurdu. Gün açılışından itibaren havanın olumluya döndüğü Asya'da hızlı yükselişler izlendi. Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 3.76 değer kazanırken Hong Kong Borsası yüzde 9.05 oranında yükseldi. Çin borsasındaki yükseliş ise yüzde 9'u aştı.



Öte yandan üç gündür kapalı olan Rusya borsaları da güne fırtına gibi başladı.Endeksler hızla yukarı çıkarken, açılışın ardından RTS endeksi yüzde 10.9, MICEX endeksi de yüzde 16.8 değer kazandı. MICEX'deki değer artışı yüzde 18'e ulaşınca, borsalardaki işlemler 1 saat boyunca yine durduruldu.



Ancak açılışın ardından alım iştahının aynen devam ettiği görüldü. MICEX'teki artış yüzde 23'e kadar ulaştı.



VOB'da tarihi olay



İMKB'de bu hızlı yükseliş yaşanırken Vadeli İşlemler Borsası'nda tarihi bir olay yaşandı ve endeks tavan oldu. Hiç kimse satış yapmazken endeks 45 bin 175 puana kitlendi ve durdu.



Uzmanlar ne dedi?



Borsadaki hareketi değerlendiren Turkish Yatırım Finansal Strateji Müdürü Gökhan Uskuay, ABD Hazine'sinin kurtarma hamlesinin mali sektörle ilgili endişeleri ortadan kaldırdığını söyledi.

Uskuay, "her şey bir günde başlamadığı gibi bir günde de bitmez. Bu yaşanan sadece ortalama değerlere geri dönüş. Endeksi 35 bin-35 bin 750 aralığında dengeleneceğini düşünüyorum" dedi.



Raymond James Türkiye Portföy Yönetim Direktörü Hakan Avcı piyasalardaki bu iyimser gidişin süreceğini belirterek, "Çünkü önemli bir şey oldu. ABD yönetimi sistemin içindeki kötü varlıkları alıp bir fonda toplayacak. Eğer bu plan piyasa beklentilerinden çok uzak kalmazsa önemli bir dönüm noktası olacak" dedi. Piyasadaki panik halinin giderileceğini düşündüğünü anlatan Avcı, "Yine de 1 hafta 10 günde içinden çıkılacak bir kriz değil bu. Dalgalanmalar olacak. Fakat ABD'nin bu kuvvetli müdahalesi akan kanı durduracak ve sonrasında iyileşmeyi sağlayacak" diye konuştu.



Gedik Yatırım Araştırma Sorumlusu Onur Mutlu, tüm borsalarda yaşanan bu yükselişin dipten dönüş formasyonunu gösterdiğini söyledi. Mutlu, şöyle konuştu:

"Yaşanan yükseliş tabi ki krizin bittiği anlamına gelmiyor. Ancak güven bunalımının sonu oluyor. Bu nedenle artık finans sektöründeki kirizin reel sektöründeki etkileriyle karşı karşıya kalacağız."



Kâr satışlarına dikkat



Yatırım Finansman'ın raporunda, "35 bin 200 direncinin aşılması ile 9 günlük ortalamaya denk gelen 35 bin 850 direncine kadar yükseliş sürebilecektir" ifadesi kullanıldı. Rapora göre 35 bin 850 direncinin aşılması durumunda ise hedef 36 bin-36 bin 200 aralığı olacak. Ancak sert yükseliş sonrasında 35 bin 850 direncinin aşılmakta zorlanabileceğine dikkat çeken kurum, yatırımcıları kâr satışlarına karşı temkinli olmaları yönünde uyardı.

