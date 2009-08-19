İMKB ilk seansta yüzde 1 yükseldi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, önceki ikinci seans kapanışına göre 378,27 puan artarak günün ilk yarısını 44.611,63 puandan tamamladı.

Birinci seansta, hisse senetleri ortalama 0,86 değer kazandı.

Önceki ikinci seansta 44.233,36 puandan kapanan İMKB Ulusal 100 Endeksi, ilk seansa 137,37 puan düşerek 44.095,99 puandan başladı. İlk yarıyı 44.196,54 puandan geçen endeks, en düşük olarak 43.852,10 puana kadar gerilerken, en yüksek olarak 44.670,09 puanı gördü.

Seans sonunda mali endeks 657,19 puan artarak 68.855,62 puana, sanayi endeksi 469,30 puan artarak 32.060,83 puana ve hizmetler endeksi 64,61 puan artarak 30.174,91 puana yükseldi.

Böylece, önceki kapanışa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 0,96 oranında, sanayi grubu hisseleri ortalama yüzde 1,49 ve hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 0,21 oranında değer kazandı.

Birinci seansta işlem gören toplam 308 hisse senedinden 165'i değer kazandı, 50'si değer kaybetti, 93 hissenin fiyatında ise değişiklik olmadı.

Birinci seansta 1 milyar 20 milyon 740 bin 28 liralık işlem hacmi oluştu. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, İş Bankası (C), KARDEMİR (D), Akbank ve Vakıflar Bankası oldu.

