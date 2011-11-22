-İMKB ile Alman Borsası işbirliği yapacak İSTANBUL (A.A) - 22.11.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ile Alman Borsası, işbirliği yapacak. İMKB açıklamasına göre, Frankfurt'ta gerçekleştirilen German Equity Forum'un bu yılki ana temasına uygun olarak ''Türkiye Konferansı gerçekleştirildi''. Konferansın açılışında, İMKB ile Alman Borsası çeşitli konularda işbirliği çalışmalarını başlattıklarını açıkladı. Söz konusu işbirliği kapsamında iki Borsa, piyasalarındaki gelişmeleri paylaşacak, ortak araştırma projeleri ile seminerler gerçekleştirecek ve her iki ülkede yürütülecek pazarlama faaliyetlerinde birbirlerine destek olacak. Ortak endeks ve ürün geliştirme konularında çalışmalar da yapacak olan İMKB ile Alman Borsası, iki önemli finans merkezi olan İstanbul ve Frankfurt arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacak. Alman Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Frank Gerstenschläger, Alman Borsası ve İMKB'nin sundukları hizmetleri her iki ülkede de artırmak ve tanıtmak için birbirine yardımcı olacağını kaydetti. İMKB Başkanı Hüseyin Erkan da son yıllarda hızlı bir gelişme kaydeden Türk ekonomisi ve finans piyasalarında pozitif trendin devam ettiğini belirterek, ''İMKB açısından Türk sermaye piyasasını uluslararası platformda daha aktif olarak tanıtmayı amaçlayan bu girişim söz konusu büyümeyi teşvik edici yeni bir adım niteliği taşıyor. İMKB'nin, German Equity Forum'da yer alması iki borsanın işbirliği çalışmalarının bir örneğidir'' şeklinde değerlendirme yaptı.