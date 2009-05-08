İMKB günün ilk yarısını 32.571 puandan tamamladı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, dünkü ikinci seans kapanışına göre 271,49 puan düşerek günün ilk yarısını 32.571,12 puandan tamamladı.



Birinci seansta, hisse senetlerinin ortalama değer kaybı yüzde 0,83 oldu.



Dün 32.842,61 puandan kapanan İMKB Ulusal 100 Endeksi, ilk seansa 422,76 puan artarak 33.265,37 puandan başladı. İlk yarıyı 32.491,61 puandan geçen endeks, en düşük olarak 31.958,32 puana kadar gerilerken, en yüksek 33.276.38 puanı gördü.



Seans sonunda mali endeks 850,20 puan düşerek 48.387,35 puana gerilerken, sanayi endeksi 22,76 puan artarak 23.522,52 puana ve hizmetler endeksi 255,06 puan artarak 24.662,16 puana yükseldi.



Böylece, önceki kapanışa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 1,73 oranında değer yitirirken, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 0,10 oranında ve hizmet grubu hisseler ortalama yüzde 1,05 oranında değer kazandı.



Birinci seansta işlem gören toplam 315 hisse senedinden 95'i değer kazandı, 177'si değer kaybetti, 43 hissenin fiyatında ise değişiklik olmadı.



Birinci seansta 1 milyar 447 milyon 247 bin 174 liralık işlem hacmi oluştu. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Turkcell ve Vakıfbank oldu.

