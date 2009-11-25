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Ekonomi

İMKB güne yükselişle başladı

İMKB birinci seansa, dünkü kapanışa göre 408,28 puan artarak 45.921,78 puan seviyesinde açıldı.

25 Kasım 2009 02:00

T24 - İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü (24 Kasım 2009) kapanışa göre 408,28 puan artarak 45.921,78 puan seviyesinde açıldı.

Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,90 oranında değer kazandı.

Dolar güne 1.4960 liradan başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 1.4960, Euro 2.2440 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 1.4900 liradan alınan dolar 1.4960 liradan satılıyor. 2.2360 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 2.2440 lira olarak belirlendi.

Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1.4980 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 2.2390 lira olmuştu.

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