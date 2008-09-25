İMKB düşüşle açıldı

İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü ikinci seans kapanışına göre 47,12 puan düşerek 35.129,99 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetleri, bu seviyede 0,13 oranında değer yitirdi.



Sabah saatlerinde serbest piyasada dolar 1,2400 YTL ile düşüş, Euro ise 1,8270 ile yükseliş seyrinde…



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, dün ortalama yüzde 0,78 oranında değer kaybetmiş. İMKB Ulusal-100 Endeksi günlük bazda 277,06 puan gerileyerek 35.177,11 puandan kapanmıştı. Dün günlük işlem hacmi 1 milyar 163 milyon 684 bin 899 YTL olarak gerçekleşmişti.



Serbest piyasada dolar günü 1,2410 YTL yükselişle kaparken; Euro 1,8260 YTL'ye gerileyerek günü kapattı.

