'İMKB düşüşe hazır olmalı'

T24 - Templeton Gelişmekte Olan Piyasalar Grubu Başkanı Mark Mobius, Türkiye ve başka piyasaların bazı düşüşlere, daha ucuz fiyattan daha çok satın almalara hazır olmaları gerektiğini kaydetti.



Akbank Franklin Templeton BRIC Ülkeleri B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu'nun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kayda alınmasıyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Mobius, küresel durumun yükselen piyasaları etkilediğini, yatırım piyasalarında iki tane "fil" bulunduğunu, bunlardan birinin paranın arzı, diğerinin de türev piyasaları olduğunu söyledi.



Dünyada türev ürünlerin büyüklüğünün 600 trilyon dolara çıktığını belirten Mobius, "Türevlerin yasal olarak düzenlenmesi zor. Neden? Çünkü insanlar kolay para kazanmaktan vazgeçemiyor. İnsanlar kumarbaz ruhludur. Türev piyasalarını düzenlemek aslında Las Vegas'taki kumarbazlara bırakılmalıdır" dedi.



Şu anda "boğa" piyasalarının gündemde olduğunu, "boğa" piyasalarının "ayı" piyasalarından daha uzun sürdüğünü ifade eden Mobius, "Yatırım yapmak için hangi piyasalar daha uygun diye sorarsanız, en iyi zaman paranızın olduğu zamandır. Kimse, boğa ve ayı piyasalarının ne zaman olacağını bilemez" diye konuştu.



Mark Mobius, soruları da yanıtlarken, BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) kavramının son derece popüler olduğunu ve BRIC fonlarında 2 milyar doların üzerinde para bulunduğunu, dolayısıyla Türkiye'de çıkarılan fonun da çok başarılı olacağına inandıklarını vurguladı.



'Bu yol üzerinde bazı düzeltmeler bekliyoruz'



Şu anda piyasaların genel durumuna ilişkin bir soru üzerine de Mobius, "Bir seküler boğa piyasasında olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu yol üzerinde bazı düzeltmeler bekliyoruz. Bu düzeltmeler biraz uç noktalarda olabilir. Aslında boğa piyasalarında yüzde 20 civarındaki bir düzeltme pek olağan dışı değil" şeklinde konuştu.



Türkiye'ye ilişkin bir soruyu ise Mobius, "Türkiye veya başka piyasalar, bazı düşüşlere hazır olmalı. Daha ucuz fiyattan daha çok satın almalara hazır olmalılar" diye yanıtladı.



Mobius, Türkiye'deki politik ortama ilişkin bir soruya da, "Politik ortam Türkiye'de ne olursa olsun, ekonomik açıdan her şeyin daha iyiye gideceğine dair inancımız var. Türkiye son derece stratejik bir konumda. Türk hükümeti de daha liberal bir ortama doğru ilerliyor. Ekonomik ortamın büyük ölçüde olumlu olarak süreceğine inanıyoruz" yanıtını verdi.



'Türkiye'de 800 milyon dolarlık yatırımımız var'



Türkiye'de 800 milyon dolarlık bir yatırımları bulunduğunu, sektörel dağılıma bakıldığında ise bankacılık, petrol sektörü, emtia pazarları, tüketicilere hizmet ve ürün sunan alan ile telekom sektörünün, yatırımlarının bulunduğu alanlar olduğunu kaydeden Mobius, Akbank ile çok iyi çalıştıklarını, Akbank'a yatırım yaptıklarını, bankada kendi şahsi hesabının da bulunduğunu söyledi.



Türkiye'de 60 farklı fon yönettiklerini belirten Mobius, "Akbank'ta ciddi miktarda, yeterince fonumuz var. Fiyatlandırmaya bağlı olarak artırabiliriz, fiyat düşerse daha fazla satın alabiliriz" diye konuştu.



Mobius, Türkiye'de en iyi fiyattan en iyi anlaşmaları yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Mark Mobius, "Bu yol üzerinde bazı düzeltmeler olacağını söylemiştim, ancak ne zaman olacağını bugünden kestirmek zor. Bunlar gerçekleştiğinde bizim için daha fazla anlaşma fırsatı doğacak" dedi.



Türkiye'deki yatırım miktarlarının son dönemde pek değişmediğini kaydeden Mobius, zaman zaman aldıklarını zaman zaman sattıklarını, ancak diğer yandan Çin'de daha büyük fırsatlar gördüklerini söyledi.



Zafer Kurtuluş: Düşük faiz devam edecek



Toplantıda konuşan Akbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ak Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kurtul, Templeton'dan Mark Mobius ve ekibinin alt yöneticiliği ile katkı sağlayacağı fon ile BRIC'e (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) Türkiye'nin T'sini de eklediklerini söyledi.



Söz konusu yatırım fonunun BRIC ülkelerindeki hisse senetlerine yatırım yapmaya olanak sağladığını kaydeden Kurtul, fonun Türkiye'de kayda alındığını, dolayısıyla Türk yatırımcılarının BRIC ülkelerinde kolaylıkla yatırım yapabileceğini, fonun bazı vergi avantajları da sağladığını vurguladı.



Faizlerdeki düşüşe de işaret eden Kurtul, "Düşük faizli ortamın devam edeceğini düşünüyorum. Düşük faizli ortam bizi heyecanlandırıyor. Bu ortamda birikimlerin değerlendirilmesi çok önemli" diye konuştu.



Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt da, düşen faiz ortamında banka olarak yatırımcılara yeni ürün sunma çerçevesinde BRIC fonunu Türkiye'de hayata geçirdiklerini anlatarak, "Düşen faiz ortamında artık bu tip ürünlere daha fazla talep olacaktır. Yatırımcılara tavsiyem uzun vadeli düşünmeleri... Kısa vadeli hiçbir şekilde hareket etmemelidirler. Bu durumda arzu ettikleri geliri elde edeceklerini görecekler" şeklinde konuştu.



Ak Portföy Genel Müdürü Cem Yalçınkaya da Akbank Franklin Templeton BRIC Ülkeleri B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu'nun katılım paylarının sadece Türkiye'de satılacağını, fonun SPK'nın düzenlemelerine ve Türkiye'deki yatırım fonları vergisine tabi olacağını söyledi.



Fonun yöneticisinin Ak Portföy, kurucusunun ise Akbank olduğunu belirten Yalçınkaya, fona 10 lirayla da yatırım yapılabileceğini, satılabilir pay açısından 500 milyon lira büyüklüğe sahip fonun büyüklüğünün bir yılda 100 milyon lira veya biraz üzerine ulaşmasını beklediklerini bildirdi.



Yabancı yatırımcıların Türkiye'de hesap açmaları durumunda bu fonu alabileceklerini ifade eden Yalçınkaya, üst gelir grubundakilerin daha fazla ilgi göstermesini bekledikleri fonda 50 bin lira ortalama ile 2 bin civarında müşteriye ulaşmayı öngördüklerini belirtti.



Cem Yalçınkaya, Franklin Templeton ile yönetimde bir ortaklığın söz konusu olduğunu, Ak Portföy'ün yönetici konumunda, Templeton'un ise alt yönetimde yer alacağını ifade etti.

