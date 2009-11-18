T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İMKB düştü, Euro yükseldi

İMKB'de işlem gören hisseler yüzde 1.74 oranında değer yitirdi. Dolar 1.4810 liraya gerilerken, Euro'nun 2.2140 liraya yükseldi.

18 Kasım 2009 02:00

T24 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,74 oranında değer yitirdi. Dolar ise günü 1.4810 liraya gerilerken, Euro'nun satış fiyatı 2.2140 liraya yükseldi.

İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 726,34 puan düşerek 46.419,87 puandan kapandı.

Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 1,54 oldu.

İlk seanstaki 97,02 puanlık düşüş dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 823,36 puan geriledi.

Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,74 değer yitirdi.

Dolar günü 1.4810 liradan tamamladı

İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1.4810 liraya gerilerken, Euro'nun satış fiyatı 2.2140 liraya yükseldi.

Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1.4770 liradan alınan dolar 1.4810 liradan, 2.2100 liradan alınan avro 2.2140 liradan satılıyor.

Serbest piyasada önceki kapanışta 1.4820 lira olan dolar güne 1.4810 liradan, 2.2060 lira olan Euro 2.2070 liradan başlamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24