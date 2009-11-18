İMKB düştü, Euro yükseldi

T24 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,74 oranında değer yitirdi. Dolar ise günü 1.4810 liraya gerilerken, Euro'nun satış fiyatı 2.2140 liraya yükseldi.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 726,34 puan düşerek 46.419,87 puandan kapandı.



Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 1,54 oldu.



İlk seanstaki 97,02 puanlık düşüş dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 823,36 puan geriledi.



Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,74 değer yitirdi.



Dolar günü 1.4810 liradan tamamladı



İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1.4810 liraya gerilerken, Euro'nun satış fiyatı 2.2140 liraya yükseldi.



Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1.4770 liradan alınan dolar 1.4810 liradan, 2.2100 liradan alınan avro 2.2140 liradan satılıyor.



Serbest piyasada önceki kapanışta 1.4820 lira olan dolar güne 1.4810 liradan, 2.2060 lira olan Euro 2.2070 liradan başlamıştı.

