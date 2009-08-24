İMKB dünya şampiyonu oldu

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), yerel para cinsinden bu yılın en iyi performans gösteren borsa oldu.

İMKB endeksi, 19 Ağustos itibariyle geçen yılın sonuna göre lira olarak yüzde 69,9, dolar olarak yüzde 74,5 değer kazandı. İMKB, dolar bazında ise Brezilya ve Endonezya borsalarının ardından üçüncü geldi.

Prestijli The Economist dergisince izlenen 60 kadar dünya piyasası arasında İMKB, yerel para cinsinden bu yılın ilk 7,5 ayında en çok değer kazanan borsa oldu. The Economist tarafından yayımlanan ve 19 Ağustos'a kadar elde edilen verilerin değerlendirildiği tabloya göre, İMKB endeksi son bir hafta 4 puan yükselerek 45.645'e tırmandı.

Böylece, 31 Aralık 2008'e göre lira cinsinden yüzde 69,9, dolar cinsinden ise yüzde 74,5 artış sağlayan İMKB endeksi, The Economist tablosunda değerlendirilen 60 kadar piyasa arasında yerel para cinsinden en yüksek artış kaydetti.

İMKB'yi yüzde 69.2'luk bir yükselme ile Çin borsası ve yüzde 68 ile Endonezya borsası izledi.

Dolar bazında ise, İMKB, Brezilya ve Endonezya'nın ardından üçüncü oldu. Brezilya borsası endeksi, söz konusu 7.5 aylık dönemde dolar olarak yüzde 88.4 artış gösterdi. Endonezya borsasındaki artış ise yüzde 81.9 olarak hesaplandı.