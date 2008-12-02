İMKB cuma günü açık

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) hisse senetleri piyasasında 8-9-10-11 Aralık 2008 tarihlerinde seans yapılmayacağı 12 Aralık tarihinde ise normal işlemlerin gerçekleştirileceği bildirildi.



Borsa Başkanlığından yapılan açıklamada, 8-9-10-11 Aralık 2008 tarihlerinin tam gün resmi tatil olması nedeniyle borsa pazar ve piyasalarında uygulanacak işlem ve takas esasları hakkında bilgi verildi.



Açıklamada, tahvil ve bono piyasası kesin alım satım ve repo ters repo pazarlarında 8-9-10 ve 11 Aralık 2008 tarihlerinde işlem ve takas yapılmayacağı, 12 Aralık 2008 tarihinde ise piyasa ve takas işlemlerinin normal saatleri içerisinde gerçekleştirileceği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Tahvil ve bono piyasası tescil işlemleri mevzuatla belirlenmiş esaslar çerçevesinde 12 Aralık 2008 tarihinde gerçekleştirilecektir. Hisse senetleri piyasasında 8-9-10-11 Aralık 2008 tarihlerinde seans yapılmayacaktır. 4 Aralık 2008 günü gerçekleştirilecek işlemlerin takası 12 Aralık 2008 tarihinde, 5 Aralık 2008 tarihinde gerçekleştirilecek işlemlerin takası ise 15 Aralık 2008 tarihinde yapılacaktır. İMKB yabancı menkul kıymetler piyasası uluslararası tahvil pazarında 8-9-10 ve 11 Aralık 2008 tarihlerinde işlem ve takas yapılmayacaktır. 12 Aralık 2008 tarihinde ise piyasa ve takas işlemleri normal saatleri içerisinde gerçekleştirilecektir."

