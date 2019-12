İMKB coştu, dolar düştü

Önlem paketi ve IMF anlaşmasını izleyen İMKB’de yüzde 9’un üzerinde yükseliş görülüyor. Dolar 1,5950 YTL seviyesinde seyrediyor.



Piyasalar yeni haftaya yeni paket beklentileriyle girdi. Olumlu havayla İMKB de yeni haftaya iyi başladı. ABD Hazinesinin yeni destek paketi üzerinde çalıştığı haberi ve İngiltere’nin açıklayacağı paket piyasaları umutlandırırken, içeride de beklenen önlem paketi ve IMF anlaşmasına ilişkin gelişmeler borsada işlem gören hisselere yüzde 10’a yakın değer kazandırdı. Avrupa borsalarında da yüzde 4’ün üzerinde artışlar yaşanıyor.



Yatırım Finansman’dan bankacılık analisti Hasan Demir, “Piyasalarda olumlu beklentiler var. Hükümetin hazırladığı yeni önlem paketinin açıklanması bekleniyor. Ayrıca IMF ile yeni bir anlaşma imzalanabileceğine dair işaretler var. Bu olumlu beklentiler, bankacılık hisselerine alım getiriyor” dedi.



Turkish Yatırım Finansal Strateji Müdürü Gökhan Uskuay, yaptığı açıklamada, yükselişin arkasında tek bir sebebin olmadığına dikkat çekti. Uskuay, "IMF ile yeni anlaşma haberleri, Citigroup'un kurtarılması, Başbakan Erdoğan'ın Hindistan'da yaptığı açıklamaların ardından ekonomik önlem paketi heyecanı... Bunlarla birlikte yükseldik. Ancak geniş bir katılım yok. Biraz da sert yaşanan düşüşe karşı tepki hareketi oldu. Bu hareket 25 bine kadar sürebilir" dedi.



Dolar 1,5950 YTL’ye geriledi



Geçen hafta 1,7475 YTL ile son 2.5 yılın yeni zirvesini gören dolar kotasyonları bugün bir ara 1,59’un da altına indi.



İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,5950 YTL, Euro’nun satış fiyatı 2,0360 YTL oldu. Bankalararası piyasada dolar 1,5865 YTL’ye kadar geriledi.



Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6720 YTL olan dolar güne 1,6550 YTL'den, 2,0970 YTL olan Euro 2,0750 YTL'den başlamıştı.



Endeks günlük bazda yüzde 9,88 değerlendi



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 9,88 değer kazandı.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 2.171,06 puan yükselerek günü 24.137,02 puandan kapadı.



Cuma günü 21.965,96 puandan kapanan endeks güne 670,32 puan artarak 22.636,28 puandan başlamıştı.



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) birinci seans veri yayın sistemi ile ilgili teknik bir nedenden dolayı bir saat gecikmeli açıldı.



Faiz gevşedi



23 Haziran 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,11 puan azalarak yüzde 21,88'e geriledi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 23,22'den kapandı.



Bu kâğıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 23,37, bileşik getirisi yüzde 21,99 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2809, sterlin-dolar paritesi 1,5070, yen-dolar paritesi ise 95,95 düzeyinde seyrediyor.



Asya borsaları değer kaybetti, Avrupa yükselişte



Japonya'da ulusal tatil nedeniyle bugün Tokyo Borsasında işlem yapılmadı. 'Çalışanlara Teşekkür Bayramı' nedeniyle kapalı olan borsada işlemlere yarın yeniden başlanacak.



Asya borsalarının büyük bölümünde Endeksler, Citigrup'un içinde bulunduğu mali sıkıntı nedeniyle geriledi. Hong Kong Borsası'nda Hang Sang Endeksi yüzde 1,2, Çin Borsası'nda Shanghai Composite Endeksi yüzde 1,6 oranında değer kaybederken, Avustralya Borsası'nda endeks yüzde 0,3 oranında değer kazandı.



Dünyanın önde gelen Finans analiz şirketlerinden Bloomberg'in öngörüsü, borçlanmada faiz oranlarının artması ve bankaların işten çıkarmalara gitmeksizin zarar yapmayı göze alması, bu hafta Asya borsalarının genelde düşeceği yönünde.



Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 3,84, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 2,84 ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 3,55 yükseldi. Brüksel'de borsa yüzde 1,38, Madrid'de yüzde 2,91 değer kazandı.



New York Borsası, güne yükselişle başladı



Borsanın açılışında Dow Jones Sanayi Endeksi, Cuma gününe göre, 1,77 arttı. Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 1,97 değer kazandı.



Borsanın yükselişle açılmasında, bankacılık devi Citigroup'un kurtarılma planının mali sektördeki belirsizlikler konusunda umut yaratması etkili oldu.



Uluslararası piyasada petrol 50 doların üzerinde



Asya'nın en büyük petrol borsası konumunda olan Singapur'da, petrol fiyatları 50 doların üzerine çıktı.



ABD'de görevine 20 Ocak 2009'da başlayacak olan Başkan Barack Obama'nın ABD Merkez Bankası'nın New York Bölümü Başkanı Timothy Geithner'i Hazine Bakanı, Lawrence Summers'ı Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü, Bill Richardson'ı da Ticaret Bakanı olarak seçtiği yolunda haberler borsada bir güven işareti olarak algılandı ve petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.



New York Borsasında işlem gören Batı Teksas türü hafif petrolün Ocak ayı vadeli fiyatı 59 cent artarak 50,52 dolara, Londra Borsası'nda Brent türü petrolün Aralık ayı vadeli fiyatı da 17 cent yükselerek 49,36 dolara çıktı.