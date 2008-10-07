İMKB bugünü kazasız geçirdi

Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 0,04 değer yitirdi. Dolar gün sonunda 1,3580 YTL’den işlem gördü.



Piyasalar dün yaşanan fırtınanın ardından bugünü kayıpsız atlattı.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 20,75 puan düşerek günü 31.562 puandan kapattı. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,04 oranında değer yitirdi.



Serbest piyasada bugün akşam saatlerinde dolar 1,3540 YTL’ye gerilerken, Euro 1,8580 YTL’den işlem gördü.



Yurtdışı borsalarındaki düşüşten etkilendi



Sabah açılıştan bu yana olumlu bir seyir izleyen piyasalarda, öğle saatlerine doğru bir anda terine bir hareket gözlendi. İngiliz bankalarının hükümetten yardım talep ettiğiyle ilgili haberler ve yurtdışı borsalardaki gelişmeler İMKB’de işlem gören hisselerin değerini düşürdü ve dolar yönünü yeniden yukarı çevirdi. Borsa birkaç dakika içerisinde yüzde 0.95 düşüşle 31 bin 273 puana indi. Yaşanan 15 dakikalık paniğin ardından dolar ve borsa yeniden hafifçe toparlandı.Borsa sabah saatlerinde yüzde 2.5 yukarıdaydı ve 32 bin 491 puana kadar yükselmişti.



Ancak öğleden sonra piyasalar sabahki seyrine döndü. Borsa ilk seansı ise seansın sonuna doğru gelen alımlarla toparlanarak yüzde 0.02 artışla 31 bin 582 puandan tamamladı.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, bugün ikinci seansta 20,75 puan düşerek günü 31.562 puandan kapattı. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,04 oranında değer yitirdi.



Dünkü 2.978,26 puan ve yüzde 8,62'lik düşüşün ardından 31.574,74 puandan kapanan Bileşik Endeks bugüne artışla başlamıştı.



Piyasa neden karıştı



Güne moralli başlayan borsalar bir anda İngiltere'den haberlerle düşüşe geçti. İngiltere'de bankalarla ilgili olumsuz haberler geldiğini ifade eden analistler, borsanın hızla düşüşe geçtiğini ve arkasından diğer borsaları da sürüklediğini belirtiyor. Sabah 4 bin 722 puana kadar yükselen Londra Borsası öğle saatlerinde yüzde 1 düşüşle 4 bin 544 puana kadar geriledi.

Benzer şekilde Almanya'da da DAX endeksi 5 bin 500 puandan 5 bin 300 sınırına kadar indi. Almaya’da hisse senetlerinin değer kaybı yüzde 1'e ulaştı.



İngiltere'nin en büyük bankalarından biri olan Royal Bank of Scotland hiseleri yaşanan panikle birlikte yüzde 33 değer yitirirken 1 paunda kadar geriledi. Uzmanlar, global finansal krizle ilgili yeni endişelerin hissede sert satışlara neden olduğunu belirtiyor.



Dolar 1.3580’e geriledi



Dolar 1.35-1.3725 bandında dalgalanırken gün sonunda 1.3580 seviyesine geriledi. Dolar düne göre yüzde 0.88 değer yitirdi.



Dolarda dün görülen tarihi yükselişin ardından bugün sabah 1.35 YTL'ye kadar gerileyen dolar kuru bir ara kısa süreliğine 1.3720 YTL'ye kadar çıktı. Öğle saatlerinde ise 1,36'dan kapandı. Akşam ise 1.3580 seviyesinden günü kapattı.



Dolar dünkü kapanışta yüzde 5'in üzerinde bir primle 1.37 YTL'nin üzerine çıkmış ve son 14 ayın zirvesine tırmanmıştı.



Euro/dolar paritesi ise yine dalgalı bir günün ardından 1.3650'ye kadar yükseldi. Euro dolar kaşısında yüzde 1.5'e yakın değer kazandı.



Doların seyri pariteye bağlı



Turkish Yatırım Finansal Strateji Müdürü Gökhan Uskuay, piyasalarda ciddi bir panik olduğunu ve bu paniğin halen yatışmadığına dikkat çekerek 'herşey olabilir" dedi.



ABD'deki kurtarma planının da yetersiz olacağı düşüncesiyle piyasaların daha fazla endişelendiğini, bunun üzerine şimdi bir de krizin ekonomik etkilerinin boyutunun fiyatlandırıldığını belirten Uskuay, şöyle devam etti:



"İnanılmaz bir dalgalanma var. FED'den faiz indirim beklentisi var ama kimse 'FED faizi indirir ve piyasa döner' diyemiyor. İçerideki hareket de yurtdışına bağlı. Eğer dolar dışarıda değer kaybederse içeridem de düşer. Dışarıda yükselirse içeride de yükselir."



İçeride doların değerini euro/dolar paritesinin belirlediğine işaret eden Uskuay, "euro/dolar paritesi 1.30 olursa içeride dolar 1.40'a yükselir. Parite 1.40'a çıkarsa dolar yeniden 1.30'a iner. Şimdilik dolar 1.30-1.40 YTL arasında dalgalanacağa benziyor" dedi.



Piyasalar beklemede olacak



Piyasanın bugün biraz beklemeye geçeceği tahmininde bulunan uzmanlar, yabancı merkez bankalarının ortak faiz indirimi ile kredi piyasalarını rahatlatmasının beklendiğini kaydetmişti.



Teknik olarak, Eylül ayı dip seviyelerine tekrar geri dönüldüğüne işaret eden uzmanlar, yaşanan hızlı geri çekilme ve ulaşılan seviyelerin zayıf da olsa tepki alımlarını gündeme getirebileceğini vurguluyor.



Şu aşamada kalıcı ve kararlı bir hareketten bahsetmenin zorluğuna dikkat çeken uzmanlar, küresel krizin Avrupa'da da net olarak kendini göstermesi ve kurtarma paketinin işe yaramayacağı endişelerinin dün dünya borsalarında çok sert düşüşler yaşamasına neden olduğunu belirtiyor.



Piyasa uzmanları, finansal kriz için Fransa'nın acil olarak G8 ülkelerinin toplanması talebi ve merkez bankalarının koordineli olarak faiz indirimine gidebileceği beklentisinin borsalardaki kan kaybını geçici bir süre durdurduğu görüşünü paylaşıyor.



Avrupa borsaları yükselişle açıldı



Küresel finansal kriz nedeniyle dün sert biçimde düşen Avrupa borsaları bugün yükselişle açıldı. Euro ise dolar karşısında değer kazandı.



Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda FTSE 100 Endeksi şu sıralar yüzde 2,66 değer kazanarak 4.711,31 puana çıktı.



Almanya'da borsanın temel göstergesi DAX Endeksi de yüzde 1,54 artarak 5.470,22 puana, Fransa'da CAC 40 Endeksi yüzde 3,06 değer kazanarak 3.825,48 puana çıktı.



Ayrıca Madrid borsası yüzde 2,1, Brüksel borsası yüzde 1,99 ve Amsterdam borsası yüzde 2,22 yükseldi.



Dün New York borsasında 1,3457 dolardan işlem gören avro, bugün 1,3577 dolara çıktı.



Avro Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Jean-Claude Trichet'nin, Lüksemburg'da dün yaptığı konuşmada, AMB'nin gerektiği sürece likidite sağlamaya hazır olduğunu söylemesi avronun dolar karşısında değer kazanmasını sağladı.



Trichet ayrıca, "sahnedeki bütün aktörler sorumluluklarını yüklenmeli ve sakin olmalı" dedi.



Asya’da borsalar Japonya dışında son dört günde ilk kez yükseldi



Tokyo Menkul Kıymetler Borsasında Nikkei Endeksi, yüzde 3,03 oranında (317,19) değer kaybederek, 10.155,90 puana geriledi. Nikkei Endeksi bir ara yüzde 5'den fazla değer kaybederek son beş yılda ilk kez psikolojik sınır olan 10 bin puan seviyesinin altına düştü ve 9.916,21 puanı gördü.



Asya'da Tokyo borsasının aksine diğer borsalar kısmen toparlandı.



Güney Kore'de KOSPI endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Güney Kore para birimi won ABD doları karşısında yüzde 7,5 değer kaybetti.



Avustralya'da borsa yüzde 1,7, Singapur'da da borsa yüzde 2,3 yükseldi.



Japonya dışında Asya-Pasifik endeksi de yüzde 1,5 arttı.



Hong Kong borsası tatil nedeniyle kapalı.



ABD ve Avrupalı hükümetlerin küresel finansal kriz konusunda henüz çözüm bulamamasının yarattığı panik, diğer borsaları olduğu gibi Asya borsalarında da büyük kayıplara yol açmıştı.

