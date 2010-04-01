İMKB bir kez daha rekor puanla kapandı

T24 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi 57.708,21 puana ulaşarak 2010 yılı rekoruyla günü tamamladı. İMKB'de bundan önce 25 Mart perşembe günü son 30 ayın en iyi kapanışını 57.044,66 puanla gerçekleştirmişti.





Borsada işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2.07 oranında değer kazandı.





İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 843,03 puan artarak 57.708,21 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 1.48 oldu.





İlk seanstaki 326,81 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 1.169,84 puan yükseldi.





Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2.07 değer kazandı.





Borsada 2010 yılının bundan önceki kapanış rekoru 57.044,66 puanla 25 Mart Perşembe günü kırılmıştı.

