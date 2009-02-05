İMKB artık şehir endekslerini de duyuracak

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) şehir endekslerini hesaplamaya karar verdiğini duyurdu.



Borsa Başkanlığından yapılan duyuruda, Borsa Yönetim Kurulu toplantısında, İMKB Adana, İMKB Ankara, İMKB Antalya, İMKB Bursa, İMKB İstanbul, İMKB İzmir, İMKB Kayseri, İMKB Kocaeli ve İMKB Tekirdağ şehir endekslerinin hesaplanmaya başlanmasına karar verildiği bildirildi.



Şehir endekslerinin, belirlenen "İMKB Şehir Endeksleri Temel Kurallarına" göre oluşturulmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Söz konusu şehir endekslerinin başlangıç tarihinin 31 Aralık 2008, başlangıç değerinin İMKB Ulusal 100 endeksinin 31 Aralık 2008 tarihli 2. seans kapanış değeri olan 28.864,07 olmasına, şehir endekslerinin 2 Ocak 2009 - 13 Şubat 2009 tarihlerine ait 1. ve 2. seans kapanış değerlerinin fiyat ve getiri olarak geriye dönük hesaplanmasına, 16 Şubat 2009 tarihinden itibaren de gerçek zamanlı olarak hesaplanmaya başlanmasına, 2 Ocak 2009 - 13 Şubat 2009 tarihlerine ait hesaplanmış değerlerin günlük bültende ilan edilmesine karar verilmiştir."



Şehir endeksleri, şu kurallara göre oluşturulacak



- Hisse senetleri İMKB'de işlem gören şirketlerden, üretim yeri/faaliyet merkezi aynı şehirde olanların fiyat ve getiri performanslarının ölçülmesi amacıyla oluşturulan İMKB Şehir Endekslerinin kapsamına İMKB Ulusal Pazar'da, İkinci Ulusal Pazar'da ve Yeni Ekonomi Pazarı'nda işlem gören şirketler alınabilecek.



- Söz konusu pazarlarda yer alan bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketler kapsam dışında olacak.



- Şehir endekslerinin kapsamının belirlenmesinde, üretim faaliyetinde bulunan şirketlerin üretimlerinin en az yüzde 50'sinin gerçekleştiği şehir, hizmet şirketlerinin faaliyet gelirlerinin en az yüzde 50'sinin elde edildiği şehir, üretim/faaliyet gelirinin en az yüzde 50'sinin gerçekleştiği/elde edildiği bir şehir bulunmuyorsa şirket merkezinin bulunduğu şehir dikkate alınacak. Haberleşme ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile holdingler için şirket merkezinin bulunduğu şehir dikkate alınacak.



- İşlem gören şirket sayısı en az 5 olan şehirler için şehir endeksi hesaplanacak, endeks hesaplanmayan bir şehrin işlem gören şirket sayısının 5'e ulaşması halinde 5. şirketin 11. işlem gününden itibaren ilgili şehir endeksi hesaplanmaya başlanacak. Endeks hesaplanan şehrin işlem gören şirket sayısının 3'ün altına düşmesi halinde yapılacak duyurudan iki ay sonra ilgili şehir endeksinin hesaplanmasına son verilecek.

