-İMKB 8 AYDA EN FAZLA KAZANDIRAN 9. BORSA İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), 2010 yılının ilk 8 ayında yüzde 13,53'lük artışla yatırımcısına en fazla kazandıran 9. borsa oldu. Derlenen verilere göre, yılın ilk 8 ayında Kolombo borsası yüzde 67,12 ile en fazla yükselen borsa olurken, onu yüzde 31,57 ile Kopenhag, yüzde 27,71 ile Santiago ve yüzde 24,32 ile Tayland izledi. Verilerine ulaşılan 56 borsa arasında ağustos ayı sonuna kadar yıl boyunca yatırımcısına kazanç sağlayanların sayısı 22 olurken, 34 borsa düşüş kaydetti. En fazla kayıp yaşanan borsalara bakıldığında yüzde 39,28 ile Bermuda ilk sırayı aldı. İkinci sırada yüzde 29,18 ile Atina borsası dikkati çekerken, onu yüzde 20,52 ile Güney Kıbrıs ve yüzde 19,80 ile Ljubljana borsaları izledi. 2010 yılı ağustos ayı sonu itibariyle 59.972,59 seviyesinde bulunan İMKB Ulusal 100 Endeksi ise, 2009 sonundaki 52.825,02 puanlık seviyesine göre yüzde 13,53 artış kaydetti. Bu oranla İMKB, yılın ilk 8 ayında en fazla kazandıran 9. borsa oldu. -AYLIK PERFORMANS- Dünya borsalarının ağustos sonu endeks değerleri, temmuz ayı sonu ile karşılaştırıldığında, verilerine ulaşılan 55 borsa arasında 21'i değer kazanırken, 34'ünün değer yitirdiği görüldü. İMKB Ulusal 100 Endeksi, bir aylık dönemde yüzde 0,18 artışla yatırımcısına kazandıran borsalar arasında 19. sırayı aldı. Son bir ayda en fazla değer kazanan borsa yüzde 11,26 ile yine Kopenhag, olurken, onu yüzde 9,63 ile Kolombo ve yüzde 8,47 ile Shenzhen takip etti. En fazla değer kaybedenler sıralamasında yüzde 7,53 ile Atina ilk sırayı alırken, ikinci sırada yüzde 7,25 ile İrlanda, üçüncü sırada ise yüzde 6,24 ile NASDAQ OMX yer aldı.