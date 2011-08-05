İMKB 5.1'lik depremle sarsıldı!

T24 - Global piyasalardaki sert satışlar ve Merkez Bankası kararları sonrası İMKB'deki kayıp yüzde 5.1 oldu. Gün boyu dalgalanan dolar 1,73'te dengelendi.



Küresel kayıpların yanı sıra Merkez Bankası'nın son iki günde aldığı kararların sorgulanmasının tetiklediği yabancı çıkışlarıyla İMKB'de sert kayıplar görüldü, dolar 1,75'ten döndü.



İMKB güne yüzde 3'e yakın düşüşle başladı ve artan satışlara endeksin kayıpları kısa sürede yüzde 3.5'in üzerine çıktı. Endeks ilk seansta yüzde 3.3 düşüşle 57 bin 366 puana geriledi.



Dışarıdaki kötü havayla birlikte ikinci seansta satıcılı seyir sürdü ve 17.00 itibariyle endeksteki kayıp yüzde 6'yı da aştı. Son yarım saatte kayıplarını biraz olsun telafi eden İMKB haftayı yüzde 5.1 düşüşle 56 bin 265 puandan tamamladı.



Son bir yılın en düşük düzeyine inen İMKB'nin haftalık değer kaybı yüzde 9.68 oldu.



İMKB ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri, İspanya ile İtalya'nın borç krizi tehdidi altında olmasının global borsalarda sert satışlara yol açması ve dünkü Merkez Bankası kararlarına bağlı olarak artan satışlarla değer kaybetti.



Dün yüzde 5'e yakın düşüş yaşanan ABD borsalarında kayıp devam ediyor. Beklenenden iyi istihdam verisinin çift dipli resesyon kaygılarını yatıştırmamasıyla ABD borsaları da eksiye döndü.





ASYA'DA SERT DÜŞÜŞ



ABD'deki dünkü kayıplar sonrası Asya borsalarında da sert düşüşler yaşandı. Japonya'da Tokyo Borsası'nın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 3.72 (359,30 puan) azalarak 9 bin 299 puandan kapandı. Böylece Nikkei 225 Endeksi 5 ayın en düşük seviyesinden kapanmış oldu.



Asya'da ayrıca Çin'de Şanghay Borsası'nda SE Composite Endeksi yüzde 1.62 ve SE Endeksi yüzde 1.62, Tayland Borsası yüzde 3.15, Hindistan Borsası yüzde 2.63, Avustralya Borsası yüzde 4.13, Singapur Borsası yüzde 3.69, Güney Kore Borsası yüzde 4.03, Endonezya Borsası yüzde 5.14, Hong Kong Borsası yüzde 4.52 ve Tayvan Borsası yüzde 5.58 değer kaybetti.





AVRUPA DA EKSİDE



İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya piyasalarında yüzde 2'nin üzerinde kayıplar görülüyor. Gelişmekte olan piyasalarda da yüzde 3'ün üzerinde düşüşler var.





DOLAR DALGALANDI, 1,75'TEN DÖNDÜ



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun dün politika faizini indirmesi, faiz koridorunu daraltması ve döviz satış ihalelerine başlayacağını açıklaması ardından sert dalgalanan dolar/TL, global büyüme endişeleriyle yurtdışı piyasalardaki olumsuz seyir sonucu artan riskten kaçış ile güne yükselişle başladı.



Dolar bu sabah ilk işlemlerde 1,7450 seviyesindeydi. Ancak Merkez Bankası'nın yabancı para karşılıklarında oranı düşürmesiyle dolar yeniden 1,73 düzeyine indi.



Ancak Merkez Bankası'nın döviz satış ihalesini 50 milyon dolar tutarında açmasının ardından dolar yeniden yükseldi. 1,7310 seviyesinde olan dolar 1,7480'e kadar çıktı. Dolar daha sonra yeniden 1,73 düzeyinde dengelendi.



Bankacılar tutarın 50 milyon dolardan fazla olabileceğini bekliyorlardı.





PETROLDE 3 DOLARLIK DÜŞÜŞ



ABD ham petrolünün varil fiyatı ekonomideki duruma ilişkin endişelere bağlı olarak 3 dolardan fazla düşüşle 83.52 seviyesine geriledi.



Brent ham petrolünün varili ise 2 dolar düştü ve 105.05 dolar seviyesinden işlem gördü.





