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Ekonomi

İMKB 4 ay sonra ilk kez 60 bini aştı

Global piyasalarda risk iştahının artmasıyla İMKB 3 Ekim'den beri ilk kez 60 binin üzerine çıktı...

02 Şubat 2012 02:00

T24 - Global piyasalarda risk iştahının artmasıyla İMKB 3 Ekim'den beri ilk kez 60 binin üzerine çıktı. 



Yunanistan'a yönelik anlaşma umutlarının artmasıyla hisse senedi piyasalarında pozitif seyir gözleniyor.

Yurtdışındaki borsalara paralel İMKB de yükselişini sürdürüyor. İMKB 100 Endeksi 3 Ekim'den bu yana ilk kez 60 bin seviyesinin üzerine çıktı.

Endeks günü yüzde 1.41 artışla 60 bin 51 puandan tamamladı.

Bankalararası piyasada dolar gün içinde 1,76'ya kadar çıktı. Ancak daha sonra gerileyen dolar yeniden 1,75'te dengelendi.



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