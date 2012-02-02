İMKB 4 ay sonra ilk kez 60 bini aştı

T24

Yunanistan'a yönelik anlaşma umutlarının artmasıyla hisse senedi piyasalarında pozitif seyir gözleniyor.Yurtdışındaki borsalara paralel İMKB de yükselişini sürdürüyor. İMKB 100 Endeksi 3 Ekim'den bu yana ilk kez 60 bin seviyesinin üzerine çıktı.Endeks günü yüzde 1.41 artışla 60 bin 51 puandan tamamladı.Bankalararası piyasada dolar gün içinde 1,76'ya kadar çıktı. Ancak daha sonra gerileyen dolar yeniden 1,75'te dengelendi.