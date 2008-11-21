İMKB 3,48 artışla toparlandı

İstanbul serbest piyasada akşam dolar 1,67, Euro 2,0970 YTL’den işlem gördü. Borsa günü 3,48 artışla kapattı.



Piyasalar kayıp telafi etmeye çalışıyor. Güne tepki alımlarıyla başlayan endeksler, artıda kalma çabasından başarıyla çıktı ve günü 3,48 artışla kapattı.



Yaşanan sert düşüşlerin ardından bugün ABD vadeli işlemlerde yüzde 3'ün üzerinde toparlanma görülürken, yurtiçi piyasa da güne artıda başladı. Avrupa'da endeksler kararsız açılırken, günü hafif yükselişlerle kapattı.



ABD Kongresi otomotiv şirketlerine 2 Aralık'a kadar ek süre verdi ve somut bir harcama planı istedi. Finans kesiminde ise Citigroup'la ilgili kaygılar devam ediyor. Söz konusu hisse senedi dün 26.4 değer kaybetti. Wall Street Journal'da ise Citigroup'un satılabileceği haberi yer aldı. Öte yandan Japonya Merkez Bankası (BOJ) beklentiler dahilinde faizi yüzde 0.3'te bıraktı.

Yurtiçinde ise IMF ilişkileri ve hükümetin yeni önlem paketi merak ediliyor. Bu arada Hükümetin mevduata güvence limitini artırma planı da yakından izleniyor. Hükümet, konuyu gelecek hafta karara bağlayacak. Meclisten geçen düzenlemeyle 50 bin YTL'lik banka mevduat güvencesinin 2 yıl süreyle artırım yetkisi hükümete verilmişti.



ABD vadeli işlemler şu sıra yüzde 3'ün üzerinde primli seyrederken, Avrupa borsalarında dalgalı ve kararsız seyir izlendi.



Dolar 1,67’ye geriledi



İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde, doların satış fiyatı 1,6720 YTL, Euro’nun satış fiyatı 2,0970 YTL oldu.



Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7050 YTL olan dolar güne 1,7020 YTL'den, 2,1340 YTL olan avro 2,1320 YTL'den başlamıştı



Endeks günlük 3,48 değer kazandı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 3,48 değer kazandı.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 737,69 puan yükselerek 21.965,96 puandan kapandı.



Asya ve Avrupa borsaları



Tokyo Borsası haftayı yükselişle kapattı.



Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi 207,75 puan (yüzde 2,7) artarak 7.910,79 puan oldu.



Bu arada Güney Kore borsasında Kospi Endeksi yüzde 5,8, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 2,9 ve Avustralya'da borsa yüzde 1,9 yükseldi. Çin'de ise Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,7 geriledi, Filipinler ve Endonezya'da borsalar değer kaybetti. Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik Endeksi de yüzde 3,3 arttı.



Avrupa'da ise Londra borsasında FTSE 100 Endeksi şu sıralar yüzde 0,98 ve Fransa'da CAC Endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Almanya'da DAX Endeksi ise yüzde 0,01 değer kaybetti. Brüksel'de borsa yüzde 0,11, Madrid'de yüzde 2,15yükseldi.



Petrol fiyatları



Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı 50 doların üzerinde seyrediyor.



ABD ham petrolünün varil fiyatı aralık ayı teslimi 96 sent artarak, 50,38 dolara çıktı. ABD petrolünün ham petrol fiyatı dün 48,25 dolara kadar inerek son 3,5 yıldaki en düşük seviyesini görmüştü. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 1,40 dolar artarak, 49,48 dolar oldu.



Petrol fiyatı bu hafta yüzde 11 değer kaybetti. Temmuz ayında 147,27 dolarla tüm zamanların en yüksek değerini gören ABD ham petrolünün varil fiyatı o günden bu yana 99 dolar değer yitirdi.

