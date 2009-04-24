İMKB 3 ayın en çok kaybettiren 34. borsası

2009 yılı ilk çeyreğinin en çok kaybettiren borsası İzlanda, en fazla kazandıran borsası Çin oldu. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), 2009 yılının ilk üç ayında yüzde 4,1 kayıpla, en fazla kaybettiren 34. borsa oldu. İzlanda, 2008 yılı sonunda da, bir yılda kaydettiği yüzde 90'lık kayıpla, aynı unvanı elde etmişti.



Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) verilerine göre, yüzde 33,5 değer kaybıyla, 2009 yılı ilk çeyreğinin en çok kaybettiren borsası İzlanda Borsası olarak gerçekleşti. İzlanda, 2008 yılı sonunda da, bir yılda kaydettiği yüzde 90'lık kayıpla, aynı unvanı elde etmişti.



İzlanda'yı, yüzde 30,9 kayıpla Bermuda, yüzde 17,8'le Bilbao ve yüzde 16,8'le Barselona borsaları izledi.



2008 yılı boyunca Tahran dışında kazanç kaydeden borsa olmazken, 2009 yılının ilk 3 ayında kayıp yaşanan 43 borsa ve dikkate değer bir değişim olmayan Hindistan borsasına karşılık, 16 borsada artış gözlendi.



Yüzde 41,7 ile en fazla kazandıran borsa olan Çin Shenzhen borsasını, yüzde 31,1 ile Lima, yüzde 30,3 ile Şanghay, yüzde 20,3 ile Tel Aviv ve yüzde 13,5 ile Tayvan takip etti.



2008 Aralık sonu itibariyle 26.864,07 puan seviyesinde bulunan İMKB Ulusal 100 Endeksi, 2009 mart ayı sonunda yüzde 4,1 değer kaybederek 25.764,83'e geriledi.

