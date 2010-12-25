-İMKB 25 YAŞINDA İSTANBUL (A.A) - 25.12.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 25 yıllık geçmişinde, dönemin yurt içi ve yurt dışındaki en belirgin politik ve ekonomik gelişmelerine göre seyir izlerken, günlük bazda yüzde 20'lere yaklaşan artış ve düşüşlerle sevinç ve hüzünlerin en uçta yaşandığı anlara tanık olundu. İMKB 100 Endeksinin 25 yıl boyunca gösterdiği günlük hareketlerden yola çıkılarak yapılan hesaplamalara göre, günlük bazda en fazla artış yüzde 19,45 ile 5 Aralık 2000 Salı günü yaşandı. O tarihte IMF ile yapılacak görüşmeler sonucunda sağlanacak olan kredi miktarının 10 milyar dolar olduğu yönündeki haberler tarihi yükselişte etkili olurken, Demirbank'ın Fon'a devrine ilişkin gelişmeler piyasanın olumlu havasını bozamamıştı. İMKB ikinci en büyük çıkışını, yine bundan bir gün sonra 6 Aralık 2000 Çarşamba günü yüzde 18,64 ile sağladı. Bu yükselişte de yine IMF'den gelen kredi ve destek haberleri etkili oldu. Borsada üçüncü en büyük artış 18 Eylül 1998 Cuma günü yüzde 16,93 olarak gerçekleşti. Bunu sırasıyla 4 Ocak 2000 Salı günü yüzde 15,15, 27 Nisan 2001 Cuma günü yüzde 13,53, 27 Ocak 1997 Pazartesi günü yüzde 13,05, 19 Eylül 2008 Cuma günü yüzde 12,89 ve 13 Aralık 1999 Pazartesi günü yüzde 12.59'luk değer artışı izliyor. -EN BÜYÜK DÜŞÜŞLER- Borsa, dalgalı kura geçiş kararından bir gün önce 21 Şubat 2001'de yüzde 18,11 ile tarihinin en büyük düşüşünü yaşadı. 11 Kasım 1998'de işadamı Korkmaz Yiğit'in, dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz, Devlet Bakanı Güneş Taner ve işadamı Kamuran Çörtük hakkında ağır ithamlar içeren kasetlerinin yayımlanmasının ardından, endeksin günlük kaybı yüzde 14,93'e ulaşmıştı. 19 Şubat 2001 tarihinde de dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in Milli Güvenlik Kurulu toplantısını terk etmesinin ardından yaptığı açıklama Borsa'da deprem etkisi yaratarak, hisse senetlerinin yüzde 14,62 değer yitirmesine neden olmuştu. Borsa, 11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de yaşanan terörist saldırılardan sonra 1 gün kapalı kalmış, açıldığı 13 Eylül 2001 tarihinde de yüzde 8,93 değer yitirmişti. 14 Eylül'deki yüzde 6,24 düşüşle birlikte 11 Eylül'ün piyasaya 2 günlük etkisi, yüzde 14,61 olarak gerçekleşmişti. Borsa 20 Kasım 2003 tarihinde de, İstanbul'da yaşanan terör saldırılarının ardından hızla gerilemiş, 1. seansın sonlarına doğru işleme kapatılan İMKB'de kayıp 1,162.67 puan ve yüzde 7,37 düzeyinde gerçekleşmişti. 3 Mart 2003 tarihinde ise Türkiye'de yabancı asker bulundurma ve yurt dışına asker gönderme konusunda hükümete yetki veren tezkerenin TBMM'de kabul edilmemesinin ardından İMKB Ulusal 100 Endeksi'nin günlük bazdaki kaybı 1,445.56 puan ve yüzde 12,49 olarak belirlenmişti. Ayrıca koalisyon hükümeti içindeki politik gelişmeler ve bankacılık operasyonunun yaşandığı 6-11 Temmuz 2001 tarihleri arasında İMKB Ulusal 100 Endeksi, toplam yüzde 21,88 kayıp yaşamıştı.