İMKB 23 Nisan dolayısıyla kapalı

(22.4.2009)



New York borsasında Dow Jones düştü, Nasdaq yükseldi

Asya ve Avrupa borsaları



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseldi

İMKB'den yapılan duyuruda, borsanın pazar ve piyasalarında 23 Nisan nedeniyle uygulanacak işlem ve takas esasları hakkında bilgi verildi.Duyuruda, Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı ve Repo Ters Repo Pazarı'nda 23 Nisan Perşembe gününün resmi tatil olması nedeniyle işlem ve takas yapılmayacağı belirtilerek, Hisse Senetleri Piyasasında 23 Nisan tarihinde işlem yapılmayacağı, dün gerçekleştirilen işlemlerin takasının 24 Nisan Cuma günü yapılacağı kaydedildi.Duyuruda, İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı'nda da 23 Nisan tarihinin resmi tatil olması nedeniyle işlem ve takas yapılmayacağı ifade edildi.New York Wall Steet Borsasında Dow Jones günü düşerek, Nasdaq endeksi ise yükselerek kapattı.Borsanın temel göstergesi Dow Jones 82,99 puan kayıpla 7.886,57 puana gerilerken, Nasdaq birleşik endeksi 2.27 puan artışla 1,646.12 puana yükseldi.Tokyo Borsası, günü yükselişle tamamladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre, yüzde 1,37 artarak 8.847,01 puandan kapandı.Avustralya ve Tayvan'da borsa değer kazanırken, Çin'de Şangay'da ve Hindistan'da geriledi.Avrupa'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0,59, Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 0,35 yükseldi. Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti. Brüksel'de de borsa yüzde 0,56, Madrid'de yüzde 0,09 geriledi.Batı Teksas tipi ham petrolün Haziran teslimi fiyatı 25 sent artarak varili 49,10 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrol de 8 sent değer kazanıp 49.89 dolara yükseldi.