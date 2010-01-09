İMKB, 2009'da yükselen 2. borsa oldu

T24 - İngiliz The Economist dergisi, Türkiye'yi 2009 yılında yükselen borsalar sıralamasında ikinci sırada gösterdi.



Dergi bu haftaki sayısında, 31 Aralık 2008-31 Aralık 2009 dönemini kapsayan tabloya sayfalarında yer verdi. Borsadaki yüzdelik artışları gösteren "Thomson Reuters" kaynaklı tabloda birinci sırada Arjantin, ikinci sırada Türkiye, üçüncü sırada ise Brezilya yer aldı.



Bu üç ülkeyi sırasıyla, Çin, Singapur, Tayland, Venezuela, Hong Kong, Meksika, Avustralya, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve ABD takip etti.



Derginin haberinde ayrıca, dünya genelinde borsaların 2009 yılında, yıl başından daha yüksek puanlarla yıl sonunu kapattığına dikkati çekilerek, Türkiye ile ilgili, "Türkiye'de 2009'da hisse senedi fiyatları neredeyse iki katına çıktı" denildi.

