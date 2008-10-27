İMKB 191.5 milyar dolar eridi

ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERİ

(milyon dolar) Şirket 31/12/2007 24/10/2008 Değişim (%) Turkcell 24.173 9.515 -60,6 Akbank 22.405 8.226 -63,2 Garanti 18.928 4.720 -75,0 İş Bankası C 17.392 5.352 -69,2 Enka İnşaat 15.905 4.024 -74,7 Halk Bankası 13.091 2.574 -80,3 Türk Telekom 12.487 6.466 -48,2 Yapı Kredi 12.120 3.683 -69,6 Sabancı 9.966 2.986 -70,0 Koç Holding 9.516 2.569 -73,0 Vakıfbank 8.884 1.662 -81,2 Erdemir 7.462 2.541 -65,9 Tüpraş 7.362 2.608 -64,5 Migros 3.500 1.382 -60,5 Doğan Holding 2.858 998 -65,0 Bankasya 2.832 567 -79,9 Arçelik 2.798 471 -83,1 Doğan Yayın 2.570 306 -88,1 Şişecam 1.923 551 -71,3 TEB 1.905 473 -74,4 Aksigorta 1.812 460 -74,6 Şekerbank 1.785 226 -87,3 Tekfen 1.643 685 -58,3 Petkim 1.511 522 -65,4 Hürriyet 1.308 206 -84,2 THY 1.292 394 -69,5 İş GMYO 664 151 -77,2 TSKB 662 198 -70,0 Kardemir D 446 104 -76,6 GSD Holding 260 50 -80,7 Tofaş 2.650 450 -83,0 F.Otosan 3.660 715 -80,4 Fortis 1.931 475 -75,4 Anadolu Efes 5.392 3.362 -37,6 Coca Cola 2.960 1.197 -59,5 Ülker 1.106 270 -75,5 Petrol Ofisi 2.566 965 -62,3 İMKB Tüm 288.392 96.873 -66,4 Endeks 55.538 24.176 -56,4

Endeksin yıl başından bu yana dolar bazında yüzde 70 düştüğü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda şirketlerin piyasa değeri de 96.8 milyar dolara indi...

Referans gazetesinin haberine göre; trilyon dolarları aşan kurtarma planları, faiz indirim kararları ve tüm dünyada bankalara kamu tarafından sağlanan sermaye desteğine rağmen, küresel resesyon endişesini de peşine takarak son hızla devam eden küresel kriz İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nı da (İMKB) yerle bir etti."Krizi fırsata çeviririz", "Kriz bize teğet geçer" gibi hamasi söylemlere devam eden hükümetin, yapısal önlemleri almaktaki isteksizliği piyasalarda tedirginliği artırırken, İMKB-100 Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 56,4 oranında değer kaybetti. Endekste dolar bazında yaşanan kayıp ise yüzde 70'e ulaştı. Endeksin 3.5 yılın en düşük seviyesine gerilediği bu süreçte, şirketlerin piyasa değeri ise 191 milyar 519 milyon dolar azalarak, 96.8 milyar dolara indi. Yılbaşından bu yana dolarda yaşanan yükseliş ise yüzde 46,5 oldu.Borsadaki düşüş ve dolardaki artışla birlikte, hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerin piyasa değerinde de önemli kayıplar yaşandı. 2007 sonunda 8 şirketin piyasa değerinin 10 milyar doların üzerinde olduğu borsada, son kapanış itibari ile 10 milyar dolarlık şirket kalmadı. 2007 sonunda 24.1 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Turkcell, yüzde 60,6'lık kayıpla 9.5 milyar dolara gerilerken, Akbank'ın piyasa değeri de 22.4 milyar dolardan 8.2 milyar dolara düştü. Borsada en fazla işlem gören hisse olan Garanti Bankası'nın piyasa değeri de yüzde 75'lik düşüşle 18.9 milyar dolardan 4.7 milyar dolara geriledi. Bu süreçte yüzde 69'luk kayba uğrayan İş Bankası'nın değeri 17.4 milyar dolardan 5.3 milyar dolara düştü.Mayıs 2007'de 7.3 milyar dolarlık piyasa değeri üzerinden halka açılan, 2007 sonunda 13.1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan Halk Bankası'nın piyasa değeri bu yıl yüzde 80'lik düşüşle 2 milyar 574 milyon dolara indi. Bu yıl içinde 12.5 milyar dolarlık piyasa değeri üzerinden halka açılan Türk Telekom'un da değeri 6.5 milyar dolara gerilerken, Yapı Kredi Bankası'nın piyasa değeri yüzde 689,6'lık düşüşle 12.1 milyar dolara geriledi.Yatırım bankaların batması ile başlayan ve kurtarma planlarının işe yaramaması nedeniyle etkisini artıran küresel krizde son dönemde başrolü resesyon korkusu aldı. İç ve dış talepteki durgunluk nedeniyle dünya devi birçok şirket, bu yılın üçüncü çeyreğini kayıpla kapatırken, 2009 için de yapılan tahminler karamsarlığı artırıyor. Türkiye'de özellikle ihracat ağırlıklı çalışan firmalar, Avrupa'daki durgunluğun giderek belirginleşmesi nedeniyle üretimde frene basmaya başladı. Türk Traktör, Ford Otosan, Çemtaş ve Demisaş'ın üretime ara verdiği bu dönemde, yatırımcıları kaygılandıran bir diğer etken de kurdaki yükseliş.Son üç yıl içerisinde dış borçlanmaya ağırlık veren reel sektör firmalarının, kurda yaşanan yükseliş nedeniyle yıl sonu bilançolarında çok yüksek miktarlarda kur farkı zararı yazması bekleniyor. Bu durum, 2009 yılında temettü dağıtılmasını neredeyse imkansız hale getirirken, Türkiye'deki reel sektör şirketlerinin şu ana kadarki kur farkı zararının 20 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.