İMKB 1. seans tamamlandı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, dünkü ikinci seans kapanışına göre 1.011,12 puan artarak günün ilk yarısını 30.200,13 puandan tamamladı.



Birinci seansta, hisse senetlerinin ortalama değer artışı yüzde 3,46 oldu.



Böylece İMKB Bileşik Endeksi Ekim 2008 ortalarından sonra ilk kez 30.000 puanın üstünde bir seans kapanışı yapmış oldu.



Dün 29.189,01 puandan kapanan İMKB Ulusal 100 Endeksi, ilk seansa 315,10 puan artarak 29.504,11 puandan başladı. İlk yarıyı 29.837,84 puandan geçen endeks, en düşük olarak açılıştaki 29.504,11 puana kadar gerilerken, en yüksek 30.226.99 puanı gördü.



Seans sonunda mali endeks 1.680,83 puan artarak 44.048,14 puana, sanayi endeksi 470,56 puan artarak 22.569,39 puana ve hizmetler endeksi 636,75 puan artarak 23.787,09 puana yükseldi.



Böylece, önceki kapanışa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 3,97 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 2,13 oranında ve hizmet grubu hisseler de ortalama yüzde 2,75 oranında değer kazandı.

