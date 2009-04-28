İMKB '1 Mayıs''ta tatil

İMKB pazar ve piyasalarında, 1 Mayıs Cuma gününün tam gün resmi tatil olması nedeniyle işlem yapılmayacağı bildirildi.



İMKB Günlük Bülteni'nde yer alan duyuruda, borsanın pazar ve piyasalarında 1 Mayıs nedeniyle uygulanacak işlem ve takas esasları hakkında bilgi verildi.



Duyuruda, şöyle denildi:

"Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı ve Repo Ters Repo Pazarında 1 Mayıs 2009 Cuma gününün resmi tatil olması nedeniyle işlem yapılmayacak ancak 1 Mayıs 2009 valörlü kesin alım satım işlemleri ile 1 Mayıs 2009 vadeli repo-ters repo işlemlerinin takası gerçekleştirilecektir.



Tahvil ve Bono Piyasası tescil işlemleri 1 Mayıs 2009 Cuma gününün resmi tatil olması nedeniyle 30 Nisan 2009 Perşembe günü mevzuatla belirlenmiş esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.



Hisse Senetleri Piyasasında 1 Mayıs 2009 tarihinde işlem yapılmayacak olup, 29 Nisan 2009 Çarşamba günü gerçekleştirilecek işlemlerin takası 4 Mayıs 2009 Pazartesi günü, 30 Nisan 2009 Perşembe günü gerçekleştirilecek işlemlerin takası ise 5 Mayıs 2009 Salı günü yapılacaktır.



İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarında 1 Mayıs 2009 tarihinin resmi tatil olması nedeniyle işlem yapılmayacak ancak 1 Mayıs 2009 valörlü işlemlerin takası gerçekleştirilecektir."

