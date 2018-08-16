İMİB/Dinçer: Madenciler ekonomik savaşta üretim ve yatırım arttırmaya hazır

İstanbul, 16 Ağustos (DHA) - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer ekonomik saldırılara karşı madencilik sektörü olarak üretimi arttırma hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

İMİB Başkanı Aydın Dinçer konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Ekonomik saldırılara karşı madencilik sektörü olarak üretimimizi arttırarak sanayimizin ihtiyacı olan hammadde üretimine odaklanacağız.

“İhracat odaklı büyümemizi sürdürerek, ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacağız. Ve biliyoruz ki bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz.

“Son günlerde Türkiye\'nin maruz kaldığı ve hiçbir stratejik ortaklıkla açıklanmayan etik dışı siyasi oyunları en ağır şekilde kınıyoruz.

“Milli ekonomi modelini hedef alan tüm saldırılara karşı devletin ve ekonomi yönetiminin yanında olduklarını söyledi.

“Türkiye ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olan madencilik sektörü, üretimi artırmak için üzerine düşen görevi yerine getirmeye ve yatırımlarını artırmaya hazırdır.

“Biz, reel sektör olarak üzerimize düşen görevin üretimlerimizi arttırmak ve ihracatımızı mevcut pazarlarımızı koruyup yeni pazarlar da ekleyerek çoğaltmak olduğunun bilinciyle çalışacağız. Biz biliyoruz ki Türkiye olarak bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz.

“Türkiye maden sektörünün temsilcisi olarak, devletimizin ve ekonomi yönetimimizin yanındayız ve üzerimize düşen her ne varsa yapmaya hazırız.” (Fotoğraflı)