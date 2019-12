'İmha planı devrede artık beni yok bilin'

T24 - Avrupa'nın değişik merkezlerinde PKK'nın beyin takımına yönelik düzenlenen operasyonlar sürerken, Öcalan'ın, avukatlarına 'Artık çekiliyorum, beni yok bilin ve başınızın çaresine bakın' dediği iddia edildi



Avrupa'da terör örgütüne karşı ardı ardına operasyonlar yapılırken, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mart ayı içinde avukatlarıyla yaptığı görüşmede 'Roj TV'yi artık ABD ve NATO'nun etkisi dışındaki bir ülkede yayınlatın. ABD tarafından öldürüleceğimden kendi başınızın çaresine bakın' dediği öne sürüldü. İddiaya göre, artık çekildiğini açıklayan Öcalan, şu mesajları verdi:





Operasyonlar bilinçli yapıldı



- Çözüme hazırız: 'ABD'nin PKK'ya tahammülü kalmadı. Bu, BDP ile bazı büyükelçiler arasında yapılan görüşmeden de anlaşılmıştır. Avrupa'da da terör örgütüne yönelik operasyonlar bilinçli yaptırıldı. Artık son nokta konuldu. ABD'ye iletin, 'Ben ve PKK çözüme hazırız' deyin. Avrupa'dan, Irak'a her an PKK imha planı devrede.'



- Barzani güçsüz: 'Her an öldürülme ihtimalim var. O yüzden bazı şeyler açıklanabilir. ABD'nin eli her yerde. 'PKK'yı imha planı'na karşı bir şey yapamam. Artık yok bilin beni. Barzani ve Talabani güçsüz ama bize karşı getirilmeye çalışılıyor.



- Roj TV: PKK yandaşı yayınlarıyla bilinen ROJ TV ile ilgili de talimatlar da verdiği öne sürülen Öcalan'ın, 'Roj TV ve diğer örgüt faaliyetleri Avrupa'da kısıtlanacak. Bu sebeple Roj TV'yi ABD ve NATO etkisi dışında bir ülkede yayınlatın. ABD tarafından öldürüleceğimden başınızın çaresine bakın' dediği belirtildi.





Demirtaş 'kaygılarını' iletmişti



PKK'nın özellikle para trafiğini yöneten beyin takımına yönelik 4 Mart'ta Belçika'da düzenlenen operasyonda örgütün 'kasası' olarak bilinen Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal gözaltına alınmış, adından da şartlı tahliyeyle salıverilmişti. PKK'ya ait 200 bin euroya el konulan operasyonun, Türkiye'den MİT'in verdiği bilgiler doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilmişti. Belçika'daki operasyondan bir gün sonra BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Pol De Witte'yle görüşmüştü. Demirtaş, yaptığı açıklamada, operasyonda partilerinin Brüksel temsilcisinin de gözaltına alındığını belirterek, şunları söylemişti: 'Ziyaret sebebimiz partimizin Brüksel Temsilciliği'nde yapılan aramaydı. Kaygılarımızı ilettik. Kendileri de yargı sürecinin devam ettiğini, partimiz bazı bilgisayar ve dokümanlarına el konulduğunu, birkaç gün sonra iade edileceğini ifade etti.'