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İmha edilmesi gereken 3 bin uyuşturucu hap Emniyet'te kayboldu

İzmir Narkotik Şube Müdürlüğü'nde imha edilmesi gereken uyuşturucu haplar tutuldukları bölümden kayboldu

20 Kasım 2014 20:53

İzmir'de, Narkotik Şube Müdürlüğü'nün operasyonlarda ele geçirdiği yaklaşık üç bin uyuşturucu hap, imha edilmek üzere tutuldukları bölümden kayboldu.

DHA'nın haberine göre, Narkotik Şube Müdürlüğü'nün geçmiş operasyonlarda ele geçirdiği uyuşturucu haplar imha edilmek üzere özel bir bölüme konuldu.

Küçük poşet içerisinde bulunan yaklaşık üç bin uyuşturucu hap, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından alındı. Olayın ortaya çıkmasının ardından da polisin kendi iç incelemesi ile savcılık araştırması başladı.

Olayı doğrulayan Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, "Oradan nasıl kaybolduğuna yönelik araştırma sürüyor. O hapların aranması da devam ediyor" dedi.

 

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