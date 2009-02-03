İmha edilen bombalar bulundu!

Ümraniye'de ele geçirilen el bombalarının imha öncesi ve sonrası fotoğrafları, dava dosyasına gönderildi.





Sanıkların talebi doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden istenen görüntülerin yerine, fotoğraf gönderildi. Dosyaya gönderilen 8 adet fotoğrafın 4'ü bombaların imha edilmeden önceki, diğer dördü ise imhadan sonraki görüntülerini yansıtıyor.



Gönderilen fotoğraflarda el bombalarının gövdesi ve fünye grubunun görüntüleri yer alıyor.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan imha tutanağında, 27 adet el bombasından 4 adet dm41 model ve 3 adet m26 model el bombalarının içindeki patlayıcı pres halde olduğundan gövdelerinin tamamı, 18 adet MKE yapımı, 2 adet rfx Amerikan el bombalarının içlerinde bulunan patlayıcıları çıkarılarak, 4 adet dm21 model ve 3 adet m26 model el bombalarına ait kapsüller de dahil olmak üzere kapsülleri sökülerek meskun mahal dışına çıkarılarak ayrı ayrı imha edildikleri belirtilmişti.



İmha tutanağında patlayıcıları çıkarılarak imha edilen 18 adet MKE ve 2 adet rfx amerikan el bombalarının gövde kısmı ile maşa gruplarının terörle mücadele şube müdürlüğü’ne teslim edildiği belirtildi.







