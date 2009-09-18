'IMF'yle anlaşmazsak dünyanın sonu değil'

Başbakan Yardımcısı Babacan, Türkiye'nin mümkünse IMF ile stand-by anlaşması yapmayı tercih edeceğini ancak anlaşma olmazsa da bunun dünyanın sonu anlamına gelmeyeceğini belirtti.



Londra'da The Economist'in düzenlediği gelişmekte olan piyasalar zirvesinde konuşan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan, 'Eğer Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşırsak, bunun stand-by anlaşması olmasını tercih ederiz. Anlaşmaya varamazsak da dünyanın sonu olmaz' dedi.



Babacan, 'Stand-by'ı tercihimizin nedeni, bu anlaşma ile gelecek dış finansman desteğiyle Türkiye'ye olan güvenin artması ve ekonomik büyümemize katkı sağlaması' diye konuştu.



'Merkez Bankası özerkliği, başarı unsurundan biridir'



Babacan konuşmasında ayrıca Merkez Bankası'nın özerkliğinin Türkiye'nin ekonomi alanındaki başarısının ana unsurlarından biri olduğunu kaydetti.



Babacan, 'Merkez Bankası'nın özerkliğinin ekonomideki başarımızın ana unsurlarından biri olduğunu düşünüyorum. Ekonomideki istikrarın en önemli desteklerinden biri. Merkez Bankası'nın özerkliğini her zaman destekledik' dedi.