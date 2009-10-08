IMF'ye Youtube özgürlük vardı!

IMF- Dünya Bankası toplantılarına katılanlar hem dizüstü bilgisayarlarıyla, hem de Kongre Merkezi’ndeki kiosklarda bulunan masaüstü bilgisayarlarıyla Türkiye’de mahkeme kararıyla yasaklanmış sitelere girebildiler.



Bu siteler arasında Youtube, Youporn.com,lastfm.com, livesscores.co gibi siteler de vardı. Sitelere giren gazeteciler bu müjdeyi hemen Kongre Merkezi dışına da aktardılar.



Kongre Vadisi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunmasına rağmen mahkemenin yasak kararının geçerli olmadığı görüldü. Amerikalı, Brezilyalı ve Japon gazeteciler Türkiye’de iletişim özgürlüğünün önündeki engeli Kongre Vadisi’nde aştı. Türk gazeteciler de iki gün gibi kısa bir süre için de olsa bile bu özgürlüğü yeniden yaşadı. Yabancı gazeteciler bu durumu ‘Demek ki bu siteler yalnızca burada yasal’ diye yorumladı.

