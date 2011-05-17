-IMF'YE SUÇLAMALAR HAKKINDA BRİFİNG VERİLDİ WASHINGTON (A.A) - 17.05.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Kurulu'nun, IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'a yöneltilen suçlamalar hakkında bilgilendirildiği ve Kurul'un konuyla ilgili gelişmeleri izleyeceği bildirildi. IMF Sözcüsü Caroline Atkinson, yaptığı yazılı açıklamada, "İcra Kurulu'nun, dün öğleden sonra düzenlediği gayriresmi oturumda, IMF Başkanı Strauss-Kahn ile alakalı gelişmeler konusunda IMF Başkan Vekili John Lipsky ve IMF Hukuk Müşaviri Sean Hagan tarafından sözlü olarak bilgilendirildiğini" belirtti. Açıklamasında, "Kurul, New York'a özel ziyareti sırasında IMF Başkanı'na yöneltilen suçlamalar hakkında bilgilendirildi" ifadesini kullanan Atkinson, IMF ve İcra Kurulu'nun konuyla ilgili gelişmeleri izlemeye devam edeceğini kaydetti. Atkinson, IMF binasının dışında gazetecilere yaptığı açıklamada da, toplantıda herhangi bir karar alınmadığını söyledi. IMF'nin 24 üyeli İcra Kurulu'nun Strauss-Kahn'ı görevden alma yetkisi bulunuyor, ancak kurul kaynakları, Reuters'a yaptıkları açıklamada, hala seçenekleri değerlendirdiklerini ve IMF Başkanı hakkındaki suçlamaları incelediklerini belirtti. Kaynaklar, İcra Kurulu'nda temsil edilen bazı ülkelerin temsilcilerinden, Strauss-Kahn'ın geleceğiyle ilgili hızlı bir karar alınması yönünde talepler geldiğini, ancak bazılarının ise, IMF Başkanı hakkında erken bir yargıda bulunulmaması gerektiği görüşünü ortaya koyduklarını ifade etti. Gazetecilere açıklamasında, IMF Başkan Vekili Lipsky'nin daha önce IMF personeline hitap ettiğini bildiren Atkinson, "Lipsky, IMF'nin işlerine kesintisiz devam ettiğini ve bunu mümkün kılacak hususun ise, personelin deneyimi ve işine bağlılığı ile üye ülkelerle birlikte çalışma yeteneğimizin olduğunu vurguladı" diye konuştu.