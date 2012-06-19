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Ekonomi

Devran döndü, Türkiye IMF'nin kriz havuzuna 5 milyar dolar katkı yaptı

Bazı ülke liderleri, kriz için IMF yönetiminde oluşturulacak havuza ne kadar katkıda bulunacaklarını açıkladı

19 Haziran 2012 14:38

Başbakan Erdoğan'ın G20 Zirvesi'nde, krizin çözümü için IMF yönetiminde oluşturulacak havuza Türkiye'nin 5 milyar dolar yatıracağını bildirdiği öğrenildi.

Türkiye , küresel ekonomik kriz konusunda IMF yönetiminde oluşturulacak havuza 5 milyar dolar yatıracak.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün başlayan G20 Zirvesi'nin birinci oturumunda küresel ekonomik kriz ele alındı. Bazı ülke liderleri, kriz için IMF yönetiminde oluşturulacak havuza ne kadar katkıda bulunacaklarını açıkladı. Alınan bilgiye göre, Başbakan Erdoğan , bu çerçevede oluşturulacak havuza Türkiye'nin 5 milyar dolar yatıracağını açıkladı.

Türkiye 'nin yatıracağı 5 milyar doların Merkez Bankası döviz rezervinden IMF nezdinde oluşturulacak havuza iletileceği öğrenilirken, konuya ilişkin teknik ayrıntıların Merkez Bankası 'nca açıklanacağı ifade edildi. Ayrıca, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu anda bu parayı havuzdan çekebileceği kaydedildi.

Öte yandan, G20 Zirvesi'nde Türkiye 'nin yanı sıra havuza Brezilya'nın 10 milyar dolar, Rusya'nın 10 milyar dolar, Hindistan'ın 10 milyar dolar, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 2 milyar dolar, Meksika'nın 10 milyar dolar ve Kolombiya'nın 1,5 milyar dolar yatıracağı bildirildi.

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