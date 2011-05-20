-IMF'YE KAZAKİSTAN'DAN ADAY ASTANA (A.A)- 19.05.2011 - Kazakistan hükümetinin, Kazakistan Merkez Bankası Başkanı Grigoriy Marchenko'yu Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanlığına aday göstereceği bildirildi. Bağımsız Devletler Topluluğu Genişletilmiş Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılmak için Belarus'un başkenti Minsk'te bulunan Kazakistan Başbakanı Karim Masimov, IMF Başkanlığına Kazakistan Merkez Bankası Başkanlığı görevini 2009 yılından bu yana yürüten Grigoriy Marchenko'yu aday göstereceklerini söyledi. BDT üyesi ülkelerin hükümet başkanları ile de konuyu görüştüklerini anlatan Masimov, BDT ülkelerinin IMF başkanlığı için tek aday gösterilmesi fikrini desteklediklerini, birçok ülkenin Marchenko'nun ismine sıcak baktıklarını, bundan dolayı da kendilerine teşekkür ettiğini ifade etti.