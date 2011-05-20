T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

IMF'YE KAZAKİSTAN'DAN ADAY ASTANA (A.A)

20 Mayıs 2011 00:10

-IMF'YE KAZAKİSTAN'DAN ADAY ASTANA (A.A)- 19.05.2011 - Kazakistan hükümetinin, Kazakistan Merkez Bankası Başkanı Grigoriy Marchenko'yu Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanlığına aday göstereceği bildirildi. Bağımsız Devletler Topluluğu Genişletilmiş Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılmak için Belarus'un başkenti Minsk'te bulunan Kazakistan Başbakanı Karim Masimov, IMF Başkanlığına Kazakistan Merkez Bankası Başkanlığı görevini 2009 yılından bu yana yürüten Grigoriy Marchenko'yu aday göstereceklerini söyledi. BDT üyesi ülkelerin hükümet başkanları ile de konuyu görüştüklerini anlatan Masimov, BDT ülkelerinin IMF başkanlığı için tek aday gösterilmesi fikrini desteklediklerini, birçok ülkenin Marchenko'nun ismine sıcak baktıklarını, bundan dolayı da kendilerine teşekkür ettiğini ifade etti.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24