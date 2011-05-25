-IMF'YE İLK ADAY MEKSİKA'DAN MEKSİKO (A.A) - 25.05.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanlığı için adaylığını açıklayan ilk kişi Meksika Merkez Bankası Başkanı Agustin Carstens oldu. Carstens, Avrupalı olmayan ilk IMF başkanı olmak için adaylık girişiminin olumlu tepki aldığını, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden destek alacağını umduğunu söyledi. Reuters'e konuşan Carstens, adaylığı konuşunda ABD'li yetkililerle görüştüğünü belirterek, ''Onlar katılımından memnun oldular ve bunun sürecin önemli bir parçası olduğunu düşünüyorlar'' dedi. IMF'de en büyük oy hakkına sahip ABD'nin adaylığının destekleyip desteklemeyeceği sorusuna Carstens, ''Onlar tamamen tarafsız'' yanıtını verdi. Adaylığının IMF İcra Direktörleri Kurulunun desteğini alacağını umduğunu belirten Carstens, ''Herkes, Meksika'nın beni aday göstermesinden memnun, ancak onlar benim CV'mi ve deneyimimi diğerleriyle karşılaştırarak değerlendirecekler'' diye konuştu. Kendisini ''yüzde 100 reform yanlısı'' olarak adlandıran ve gelişmekte olan ülkelerin IMF'de ağırlık kazanmasını destekleyeceği sözü veren Carstens, ''Daha fazla güce ihtiyacımız var, ancak bu daha fazla sorumluluk getiriyor. Gelişmekte olan bir ülkeden çıkan ilk aday olarak kendimi reformun öncüsü olarak görüyorum. IMF küresel finansal krizi iyi yönetti ve aynı şekilde devam etmesine çalışacağım'' diye konuştu. Carstens, Bloomberg televizyonuna yaptığı açıklamada da Avrupa'da, bir Avrupalının bölgenin borç krizini daha iyi anlayabileceği yönünde sıkça dile getirilen görüşleri eleştirerek, ''Niçin, Avrupa'daki krizi çözmek için bir Avrupalının fonun başına getirilmesi gerektiğini anlamıyorum. Şu anda kriz Avrupa'da, ancak bir sonraki krizin nerede olacağını bilmiyoruz. Bütün üyeler için ve konuların çözümüne katkı yapacak kapasiteye sahip bir başkana ihtiyacımız var'' değerlendirmesinde bulundu. IMF'de 2003-2006 yılları arasında başkan yardımcılığı görevinde bulunan ve 2006 yılında Meksika Maliye Bakanı olan Carstens, Ocak 2010'da Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirildi. IMF'nin esnek kredi hattına başvuran ilk ülke olan Meksika, IMF'de toplam yüzde 4,66 oranında oy hakkına sahip olan 8 ülkeden oluşan grubun lideri konumunda bulunuyor. -LAGARDE'IN ADAYLIĞI- Bu arada aday olması halinde IMF başkanlığı yarışında favori olarak görülen Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde'ın bugün düzenleyeceği basın toplantısında adaylığını açıklaması bekleniyor. Diplomatik bir kaynak, ''Lagarde'ın adaylığını açıklayacağını düşünüyorum. Avrupa tarafında şimdi bir uzlaşmaya vardık. Bazı ülkeler diğerlerinden daha az olumlu, ancak alternatif adaylar yok, Lagarde gün gibi ortada'' dedi. Başka bir kaynak da AB ülkelerinin, IMF Başkanlığı görevinden istifa eden Dominique Strauss-Kahn'ın yerine geçmesi için Lagarde desteklemek konusunda anlaştığını söyledi. Aralarında Almanya ve İngiltere'nin de bulunduğu birçok Avrupa ülkesi Lagarde'ın adaylığına desteklerini açıklamıştı. Meksika ve diğer ülkeler IMF'de başkanlık seçimi sürecinin milliyetine göre değil liyakat temelinde olması gerektiğini savunuyor.