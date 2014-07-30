İMF'ye göre, Türkiye'nin büyüme hızında kayıp yaşanacak

IMF, gelişen ülkeler için önümüzdeki 5 yıl için yaptığı ortalama büyüme hızı tahminini, küresel kriz öncesi dönemdeki (2003-2008) ortalama büyüme hızı olan yüzde 7’den yüzde 5’e düşürdü.

Radikal yazarı Uğur Gürses, IMF'in bu kararını "Türkiye’nin ekonomik büyüme hızından en fazla kayıp (2015’de yüzde 3.75’den fazla) yaşayacak ülkelerin başında geldiği görülüyor" ifadeleri ile yorumladı.

Gürses'in Radikal gazetesinde "IMF'nin gelişen ülkeler kaygısı" başlığıyla yayımlanan (30 Temmuz 2014) yazısı şöyle:

IMF de ilk defa 'kırılgan gelişen ülkeler' tanımı kullanıp, 'bunu yüksek enflasyon ve yüksek cari açığa sahip ülkeler' olarak çerçevelemiş. Türkiye'nin de içinde olduğu 'kırılgan gelişen ülkelerin', gelişmiş ülkelerden gelen olumsuz taşma etkilerinin hafifletilebilmesi için ekonomi politikasının çerçevesinin ve ekonomik temellerin güçlendirilmesi tavsiyesinde bulunuyor. Bunu 'yeni bir ekonomi politikası çizin' olarak okumak gerekiyor.

Mali piyasaların en fazla güven duyduğu bakanlardan Ali Babacan bile gelişmiş ülkelerdeki para politikalarının normale dönmesine karşı Türkiye’nin hazır olduğunu söylüyor olsa da, dün IMF çok daha kaygılı bir rapor yayımladı.

IMF’ye göre küresel ekonomideki kriz ve sonrasında yürürlüğe konulan ve uygulanan önlemlerin diğer ülkelere ‘taşma etkisi’ yeni bir aşamaya girdi. Gelişmiş ülkeler toparlanırken, gelişen ülkelerde yayılan bir ekonomik yavaşlama dikkat çekiyor. Bunun da hem ulusal çapta, hem de uluslararası çapta güçlü bir politika tepkisine ihtiyaç doğurduğu vurgulanıyor.