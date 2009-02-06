IMF’ye göre Türkiye’nin 2009 enflasyonu yüzde 7.9

IMF'ye göre Türkiye'de, 2009 enflasyonu yüzde 7,9 ve 2010 enflasyonu da yüzde 6,9 oranında gerçekleşecek.



Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre, Türkiye, G20 ülkeleri arasında, genel kamu dengesi açısından en iyi konumda bulunan ülkeler arasında yer alıyor.



IMF tarafından, G20 için hazırlanan bilgi notuna göre, Türkiye, Avustralya ve Brezilya genel kamu dengesi 2009'da da en az değişecek ülkeler arasında yer alacak.



IMF'ye göre Türkiye'de, 2009 yılı enflasyonu yüzde 7,9 ve 2010 yılı enflasyonu da yüzde 6,9 oranında gerçekleşecek.



Yine IMF'nin bilgi notuna göre, Türkiye ekonomisi bu yıl, geçen yıla göre yüzde 1,5 oranında küçülme gösterecek. 2010 yılında ise tekrar büyüme dönemine girerek yüzde 3,5 büyüme oranı yakalanacak.



IMF'ye göre G20 ülkeleri bu yıl, Gayri Safi Yurtiçi Hasılaları'nın yüzde 1,5'i, gelecek yıl ise yüzde 1,25'i oranında mali teşvik önlemleri uygulamaya sokacak.



Fon'un bilgi notuna göre, Türkiye, Brezilya, Çin ve Meksika ile birlikte krize, para politikasıyla en çok tepki veren ülkeler arasında yer alıyor.



