IMF'ye göre Türk ekonomisi 65 milyar dolar büyüyecek

Uluslararası Para Fonu'nun tahminlerine göre, Türkiye ekonomisinin büyüklüğü bu yıl sonunda 851 milyar doları bulacak.



IMF'nin tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda, Türkiye'nin geçen yıl cari fiyatlarla 786 milyar 293 milyon dolar olan GSYİH'ı bir yılda 65 milyar 524 milyon dolarlık artış kaydedecek.

Aynı dönemde "süper güç" olarak adlandırılan ABD'nin GSYİH'sının 16 trilyon 237 milyar 746 milyon dolar, "üretim merkezi" olarak bilinen Çin'in ise 9 trilyon 20 milyar 309 milyon dolara çıkması bekleniyor.



Trilyon dolarlık ülkeler



Fon'un projeksiyonlarına göre trilyon dolarlık ülkeler listesinde başta "sanayi devi" Almanya olmak üzere Brezilya, Hindistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Kore, Meksika ve Rusya da yer alacak.

IMF'nin tahminlerine göre, bu yıl Almanya'nın ekonomik büyüklüğü 3 trilyon 597 milyar 965 milyon dolar, Brezilya'nın 2 trilyon 456 milyar 663 milyon dolar, Hindistan’ın ise 1 trilyon 972 milyar 844 milyon dolar olacak.

Tahminlere göre, İngiltere'nin ekonomik büyüklüğü 2 trilyon 422 milyar 921 milyon dolar, İspanya'nın 1 trilyon 387 milyar 871 milyon dolar, İtalya'nın 2 trilyon 76 milyar 6 milyon dolar, Japonya'nın 5 trilyon 149 milyar 897 milyon dolar, Kanada'nın 1 trilyon 843 milyar 750 milyon dolar, Kore'nin 1 trilyon 258 milyar 586 milyon dolar, Meksika'nın 1 trilyon 274 milyar 966 milyon dolar, Rusya'nın ise 2 trilyon 213 milyar 567 milyon doları bulacak.

IMF'nin tahminlerine göre 2013'te GSYİH'sı 1 trilyon doların altında kalacak olan ülkeler Arjantin, Avusturya, Danimarka, Endonezya, Filipinler, Finlandiya, İrlanda, İsrail, İsveç, Kolombiya, Lüksemburg, Macaristan, Malezya, Mısır, Peru, Polonya, Sri Lanka, Şili, Tayland, Türkiye ve Yunanistan olacak.



BRIC, ABD'ye yaklaşacak



BRIC ülkeleri olarak bilinen Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya'nın GSYİH toplamı 15 trilyon 663 milyar 383 milyon dolar olacak. Böylece BRIC ülkelerinin GSYİH toplamı, ekonomisi 16 trilyon 237 milyar 746 milyon dolar olması beklenen ABD ekonomisinin büyüklüğüne yaklaşacak.