IMF'ye göre küresel büyüme bu yı yüzde 4'ü geçebilir

T24-

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel bazda büyümenin bu yıl yüzde 4'ü geçebileceğini bildirdi. IMF'den ocak ayında yapılan açıklamada, büyümenin yüzde 3,9 seviyelerinde olacağı belirtilmişti.

Fransız gazetesi Le Monde'da yer alan habere göre, IMF'in raporunda, ABD'nin bu yıl yüzde 3 oranında büyüyebileceği ifade edildi. Bu oran daha önce yüzde 2,7 olarak açıklanmıştı.

Ocak ayında yaptığı açıklamada, Euro Bölgesinde yüzde 0,9 oranında beklenen daralma tahminini revize eden IMF, bu oranı yüzde 0,8'e çekti.

IMF'in raporunda, Avrupa'nın Yunanistan'daki bütçe krizi nedeniyle diğer bölgelere göre resesyondan daha yavaş çıkılacağına dikkat çekildi.

Almanya'nın bu yıl yüzde 1,2, 2011'de yüzde 1,7 oranında büyüyeceği tahmin edilen raporda, Fransa'nın ise yüzde 1,5 oranında büyüyebileceği ifade edildi.

İtalyan gazetesi Il Sole 24'teki haberde, IMF'in dünya ekonomik görünüm raporunun 21 Nisan'da yayımlanabileceği kaydedildi.