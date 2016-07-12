IMF'ye göre İtalyan ekonomisi 20 yıl kaybetti

Uluslararası Para Fonu IMF, İtalya ekonomisinin 2008'de başlayan mali krizde 20 yıllık ilerleme potansiyelini kaybettiğini açıkladı.

IMF, İtalyan ekonomisinin 2008 mali krizi öncesindeki seviyelerine 2020'lerin ortalarından önce dönmeyeceğini vurgularken; Euro bölgesindeki diğer ekonomilerin ise 2020 ortalarında 2008'dekine kıyasla yüzde 20-25 daha büyük olacağını vurguladı.

Uluslararası Para Fonu, Euro Bölgesi'nin en büyük üçüncü ekonomisi olan İtalya için büyüme tahminlerini de geriye çekmişti. IMF yılbaşında İtalyan ekonomisinde yüzde 1,1'lik büyüme beklediğini söylerken, bu oran yüzde 1'in altına çekildi. Gelecek yıl için öngörülen büyümeyse yüzde 1,25'ten yüzde 1'e geriledi.

Yüksek işsizlik ve bankacılık krizi

İtalya'da işsizlik oranları yüzde 11'i bulurken, ülkenin bankacılık sektöründe yaşanan kriz de devam ediyor. Ülke aynı zamanda Yunanistan'dan sonraki en büyük kamu borcuna sahip. 360 milyar Euro'ya yakın batık kredi yükü altında oldukları tahmin edilen İtalyan bankaları geri dönmeyen krediler sorunu yaşarken, bankalara büyük miktarlarda fon desteği gerekebileceği belirtiliyor.

IMF, İtalyan ekonomisindeki toparlanmanın "kırılgan ve uzun süreli" olacağını bildirirken, siyasi liderlerin "çok büyük sorunlarla" karşı karşıya olduğunu ekledi. Örgüt "Yüksek işsizlik oranlarının daha hızlı azaltılması için toparlanmanın güçlendirilmesi, çeşitli desteklerin oluşturulması gerekiyor. Bunlara banka bilançolarının düzeltilmesi ve yüksek kamu borcunun azaltılması da dâhil'' dedi.

IMF geçen hafta İngiltere'deki referandumda AB'den ayrılma yönünde karar çıkması üzerine Euro Bölgesi büyüme tahminlerini azaltmıştı. Örgüt, Euro Bölgesi'nde bu yıl yüzde 1,6, gelecek yıl da 1,4'lük büyüme olacağını tahmin ediyor. Referandumdan önce bu yıl ve gelecek yıl büyüme oranının yüzde 1,7 olacağı öngörülüyordu.