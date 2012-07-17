IMF, Euro Bölgesi için karamsar

Uluslararası Para Fonu'na göre Euro Bölgesi ekonomileri bu yıl daralacak. IMF düzelmeyi kriz ülkelerinin aşırı borç yükünden kurtarılması şartına bağlıyor.

Dünya ekonomisi, Euro borç krizi ve sair riskler yüzünden zayıflamaya yüz tuttu. Uluslararası Para Fonu (IMF) son tahmin raporunda düzeltme yaparak, zaten güçlü olmayan küresel canlanmanın son üç aydır zafiyet geçirmekte olduğunu duyurdu.

Olumsuz gelişmede finans piyasalarındaki gerginlik ve Euro Bölgesi’ndeki borç krizi önemli rol oynuyor. IMF tahvil piyasasındaki rant tırmanışı karşısında, önceden kararlaştırılan tedbirlerle eş zamanlı olarak merkezi bankacılık izleme sistemiyle mali paktın da yürürlüğe sokulması gerektiğine işaret etti.

Avrupa Merkez Bankası’nın politika faizini daha düşürebileceği görüşünde olan Para Fonu, para politikasında da olağanüstü uygulamalara başvurulmasının mümkün olduğunu savunuyor.

Önce daralma, sonra büyüme

IMF'in küresel büyüme tahmini bu yıl için yüzde 3,5, önümüzdeki yıl için ise yüzde 3,9. Böylece Fon, nisan ayında açıkladığı tahmini oranlarını binde bir ila binde iki puan düşürmüş oluyor. Euro Bölgesi ülkelerinin 2012 yılını yüzde 0,3’lük daralmayla kapatacağını tahmin eden IMF, 2013 yılı Euro Bölgesi büyüme tahminini de binde iki puan düşürerek yüzde 0,7’ye çekti.

Almanya’nın büyüme oranlarını değiştirmeyen Para Fonu’na göre Alman ekonomisi bu yıl yüzde 1, 2013 yılında ise yüzde 1,4 oranında büyüyecek. IMF, ABD ve Çin ile ilgili büyüme tahminlerini de üç ay öncesine göre biraz düşürdü.

Para Fonu, ara tahmin raporundaki beklentilerin, Euro Bölgesi siyasi otoritesinin kriz ülkelerinin yükünü azaltacak iradeyi göstermesi şartıyla geçerli olabileceğini de vurguladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel tahmini oranların IMF tarafından düşürülmesiyle ilgili olarak, kalıcı büyüme rotasına girebilmesi için Euro Bölgesi ekonomilerinin geçici olarak daralmasını normal kabul etmek gerektiğini söyledi. (Deutsche Welle Türkçe)